Vantage Dev. wprowadził do sprzedaży 128 mieszkań w Porcie Popowice we Wrocławiu



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Vantage Development wprowadził do sprzedaży trzeci budynek, realizowany w ramach I etapu inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podała spółka. Oferta powiększyła się dzięki temu o 128 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Przekazania kluczy zaplanowane są na koniec 2020 r.

"We wprowadzonym do sprzedaży budynku C znajduje się 128 mieszkań, których metraże oscylują w graniach 36-59 m2. Wszystkie lokale posiadają balkony o powierzchni od 3,41 do 17,33 m2. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą komórki lokatorskie, pomieszczenia na jednoślady oraz parking podziemny (114 miejsc postojowych). Na terenie, przylegającym do 8-kondygnacyjnego budynku, znajdzie się również 37 naziemnych miejsca postojowych, także dla osób niepełnosprawnych" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie realizowany etap inwestycji, obejmujący 3 budynki cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wrocławian. Projekt przygotowała renomowana Pracownia Projektowa Maćków. W ofercie znajduje się prawie 350 mieszkań, a pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do Portu Popowice jeszcze w tym roku (budynek A).

"Dynamiczny rozwój miasta oraz stale zwiększająca się liczba nowych mieszkańców tworzą wysoki popyt na rynku najmu w stolicy Dolnego Śląska. A tworząc zdywersyfikowaną ofertę w podziale na budynki, możemy zagwarantować klientom produkt odpowiadający ich potrzebom - zarówno w zakresie czysto inwestycyjnym, jak i mieszkaniowym" - powiedziała dyrektor działu sprzedaży i marketingu Joanna Kubiak, cytowana w materiale.

Port Popowice to wspólne przedsięwzięcie spółek Vantage Development oraz Rank Progress. Na obszarze 14 ha, na terenie dawnego portu rzecznego powstanie inwestycja obejmująca ok. 2,5 tysiąca mieszkań. Zgodnie z planami inwestorów, sercem projektu ma stać się dawny basen portowy – za kilka lat zostanie przeobrażony w miejsce spotkań mieszkańców Portu Popowice oraz zachodniej części Wrocławia.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)