Orange Światłowód o prędkości 1Gb: s. dostępny dla ponad 3,5 mln gosp. domowych



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Wszyscy klienci, którzy mieszkają w zasięgu Orange Światłowodu, mogą już korzystać z internetu o prędkości 1Gb/s, poinformował Orange.

"Wszyscy, którzy mieszkają w zasięgu Orange Światłowodu, mogą już korzystać z superszybkiego internetu o prędkości 1Gb/s. Dotychczas ten najszybszy internet był dostępny tylko dla mieszkańców 76 gmin, w których rynek szerokopasmowego internetu został zderegulowany przez UKE. Obecnie oferta o prędkości do 1 Gb/s jest już dostępna wszędzie tam, gdzie Orange wybudował sieć światłowodową - dla ponad 3,5 mln gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie.

Orange Światłowód można kupić wraz ze Smart WiFi, które zapewnia najlepszy bezprzewodowy internet w całym domu. Usługa ta działa w oparciu o modem FunBox 3.0 oraz urządzenie Smart Wi-Fi Box. Łączy się ono bezprzewodowo z modemem i wzmacnia sygnał Wi-Fi. Oba urządzenia monitorują jakość połączeń Wi-Fi w domowej sieci i płynnie przełączają sprzęty, z których korzystają domownicy do tego punktu dostępu, który w danym miejscu zapewnia lepsze parametry transmisji, podano także.

"Orange Światłowód w opcji 1Gb/s można kupić jako samodzielną usługę (przy umowie na 24 miesiące abonament wynosi 69,99 zł przez pierwsze 12 miesięcy, a później 99,99 zł) lub w korzystnym pakiecie Orange Love - wraz z telewizją, usługami mobilnymi czy telefonem domowym" - czytamy także.

Wszyscy klienci, którzy już korzystają z Orange Światłowodu, mogą przyspieszyć swój internet do 1 Gb/s w dowolnym momencie trwania umowy, podano dalej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)