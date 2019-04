Artur Chabowski będzie prezesem Mabionu do końca czerwca br.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Artur Chabowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mabionu z dniem 30 czerwca br. Do tego czasu spółka przedstawi docelową strukturę zarządu wraz z podziałem kompetencji, podał Mabion.

"Wczoraj zakończyliśmy jeden z kluczowych etapów w drodze do rejestracji leku MabionCD20 w Unii Europejskiej. Czuję, że moja misja została wypełniona, a sama spółka znajduje się obecnie w bardzo dobrej kondycji i dokonała przez ostatnie lata istotnego postępu w wymiarze organizacyjnym, naukowym oraz biznesowym" - powiedział Chabowski, cytowany w komunikacie.

Spółka poinformowała wczoraj o złożeniu odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Złożenie odpowiedzi (Dzień 121) pozwala na kontynuację procedury rejestracyjnej w Unii Europejskiej. Europejski regulator rozpocznie teraz proces weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez zespół Mabion. Spółka spodziewa się kolejnej rundy pytań po około dwóch miesiącach.

Artur Chabowski pełnił funkcję prezesa Mabionu od grudnia 2016 r. Wcześniej był członkiem zarządu i członkiem rady nadzorczej spółki.

"Rozpoczęliśmy proces poszukiwania nowego prezesa, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy będzie w stanie zrealizować strategię Mabion, zakładającą rozpoczęcie trzech nowych projektów w II półroczu br., rozwój kliniczny leku MabionMS oraz realizację procedury rejestracyjnej MabionCD20 w Stanach Zjednoczonych. W najbliższym czasie, tzn. do końca czerwca tego roku, planujemy przedstawić docelową strukturę zarządu wraz z podziałem kompetencji" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Mabionu Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)