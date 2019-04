Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku, podała spółka. Jednocześnie w związku z brakiem zgody FDA w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim Infoscan zaktualizował plany rozwoju spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia i nie zrealizuje badań bezdechu sennego w USA.

"Firma telemedyczna Infoscan S.A. ogłosiła plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder, które zakładają, że do końca roku spółka będzie prowadzić działalność komercyjną na co najmniej dziesięciu rynkach. Aktualnie spółka działa na trzech rynkach, w tym dwóch zagranicznych. W ramach ekspansji spółka zamierza wprowadzić do szerokiego zastosowania system telemedyczny Osascan, innowacyjnego kontynuatora systemu Medium24, który wyróżnia się zdolnością do obsługi wielokrotnie większej ilości badań jednocześnie" - czytamy w komunikacie.

Infoscan planuje prowadzić działalność operacyjną w oparciu o dwa modele sprzedaży. Pierwszy zakłada otrzymywanie przez Infoscan w ramach podpisanej umowy jednorazowego przychodu za sprzedaż każdej sztuki urządzenia oraz towarzyszącej mu licencji na korzystanie z systemu telemedycznego. Spółka nie czerpie przychodów z tytułu badań wykonywanych przez kontrahenta. Aktualnie spółka działa na bazie tego modelu na terenie Francji. Drugi model polega na otrzymaniu przez spółkę wynagrodzenia za każde badanie. Infoscan dostarcza urządzenie i oprogramowanie do badania, z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu. Aktualnie spółka działa w ramach tego modelu na rynku polskim oraz filipińskim, podano również.

"Oba opracowane modele sprzedaży pozwalają nam znacząco ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych. Wszelkie działania związane z dystrybucją rozwiązania, promocją badań oraz ich przeprowadzeniem są oraz będą wykonywane przez naszych kontrahentów" - powiedział wiceprezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Obecnie spółka działa na dwóch rynkach zagranicznych: we Francji oraz na Filipinach. Dotychczas podpisane umowy z partnerami dają spółce możliwość rozpoczęcia działalności na kolejnych rynkach, wskazano.

"Bayard Medical, francuski podmiot, z którym współpracujemy, prowadzi również działalność w krajach francuskojęzycznych takich jak Belgia, Luksemburg oraz Szwajcaria, a także w krajach Maghrebu. Obecnie nasz kontrahent jest w trakcie przeprowadzania procedury uzyskania pozwolenia na import urządzenia MED Recorder do Maroka. Po otrzymaniu odpowiednich pozwoleń Bayard Medical dokona aktualizacji zapotrzebowania na nasze rozwiązanie, co najprawdopodobniej będzie się wiązać ze zwiększeniem wielkości zamówień. W tym roku nasze rozwiązanie powinno wejść również na rynek belgijski. Ponadto w ramach współpracy z MedwoRX International, naszym partnerem z Singapuru, w tym roku najprawdopodobniej rozpoczniemy działalność na terenie Indonezji oraz Malezji. Są tam zlokalizowane placówki naszego kontrahenta" - dodał Sobiś.

Oprócz krajów, w których działają aktualni kontrahenci, spółka planuje wejść również na kolejne rynki. 20 marca Infoscan podpisała list intencyjny z Boston Ivy Healthcare Solutions (Medika Bazaar), na podstawie którego spółka planuje wejść ze swoim rozwiązaniem na rynek indyjski. Spółka ma również podpisany list intencyjny z Giromed Institute, dystrybutorem sprzętu medycznego z Hiszpanii. Według listu Infoscan oraz partner mają ustalić szczegóły związane ze współpracą do końca II kwartału 2019 r. Spółka planuje działać na rynku hiszpańskim w ramach modelu otrzymywania wynagrodzenia za każde wykonane badanie. Ponadto spółka prowadzi wstępne, niezobowiązujące rozmowy z potencjalnymi partnerami z Wietnamu oraz z Hiszpanii, gdzie na bezdech senny może cierpieć ponad 4 mln osób.

"Równocześnie z rozpoczęciem działalności komercyjnej na rynkach zagranicznych, spółka uruchomiła również swój najnowszy system telemedyczny Osascan, będący bezpośrednim kontynuatorem systemu Medium24. Nowy, ulepszony system przede wszystkim pozwala na obsługę tysięcy badań na bezdech sennych wykonywanych jednocześnie. Ponadto pozwala on również na redukcję kosztów przeprowadzanych procedur przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz jakości usług" - podsumowano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)