Boryszew nie sprzeda segmentu motoryzacji w ramach przeglądu opcji



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Boryszew zakłada, że trwający projekt przeglądu opcji strategicznych zostanie zamknięty najpóźniej do końca I półrocza 2019 roku, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Z wypowiedzi prezesa wynika, że w ramach tego procesu nie jest rozważana sprzedaż segmentu motoryzacyjnego grupy.

"Proces przeglądu opcji strategicznych trwa, a obecna niepewność na rynku, związana na przykład z cenami energii elektrycznej, na pewno nie pomaga. Chcielibyśmy jednak zamknąć ten proces najpóźniej do końca pierwszego półrocza" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

"Na dzisiaj chcemy rozwijać segment motoryzacyjny i widzimy w nim duży potencjał" - podkreślił.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

