Przywódca Państwa Islamskiego grozi zemstą w nagraniu wideo

Źródło: PAP

Agencja informacyjna Państwa Islamskiego (IS) Al Furkan pokazała nagranie wideo z wypowiedzią przywódcy IS Abu Bakra al-Bagdadiego, w którym grozi on zemstą za zabijanie bojowników jego organizacji. Reuters podkreśla, że autentyczność nagrania nie jest jeszcze potwierdzona.