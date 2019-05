W Brukseli odbywa się pierwsze forum energetyczne UE-USA, które ma służyć zwiększeniu eksportu amerykańskiego gazu skroplonego LNG do Europy.

Naimski, który bierze w nim udział, przypomniał, że obok rozbudowy istniejącego terminala LNG w Świnoujściu Polska zadecydowała także o postawieniu pływającego terminala do odbioru gazu skroplonego w Gdańsku. Planowane jest to na lata 2024-2025.

Chodzi o jednostkę FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), czyli wyposażoną w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

"Da nam to możliwości dodatkowej przepustowości 4 mld metrów sześciennych (gazu) do 2024-2025. Następnie, strategiczne podejście, (...) da nam możliwość podwojenia tej przepustowości do około 8 mld metrów sześciennych" – powiedział Naimski.

Jak dodał, pływający terminal zostanie podłączony do polskiego systemu przesyłowego gazu, co pozwoli też na dostarczanie surowca poprzez interkonektory do krajów sąsiednich.

