PERN na bieżąco obsługuje rafinerie; ropa nadal nie płynie rurociągiem Przyjaźń



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rafinerie obsługiwane przez PERN przerabiają ropę naftową. Spółka udostępnia im surowiec zgromadzony w systemie bądź dostarczany przez Naftoport w Gdańsku, podał PERN.

"PERN jest w stałym kontakcie z rafineriami, w zakresie parametrów przekazywanej ropy. Trwają dalsze uzgodnienia z klientami odnośnie planu powrotu do sytuacji wyjściowej oraz metody dalszego oczyszczania surowca klientów PERN" - czytamy w komunikacie.

PERN, w celu ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie. Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

