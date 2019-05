Źródło: PAP

Do rekonstrukcji rządu dojdzie po wypracowaniu decyzji między premierem Mateuszem Morawieckim a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - liderem naszej formacji politycznej - podkreślił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, może to być tuż przed wyborami do PE albo po nich.