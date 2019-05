"Między 1 stycznia a początkiem maja 2014 osób zostało aresztowanych" - powiedział przewodniczący Foro Penal Alfredo Romero, który wyjaśnił, że ponad 800 osób przebywa w więzieniach do tej pory. W większości są to wojskowi, którzy próbowali sprzeciwić się dyktatorskim rządom prezydenta Nicolasa Maduro.

Według Romero 339 cywilów i żołnierzy zostało aresztowanych tydzień temu, gdy lider opozycji Juan Guaido wezwał armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. 82 osoby do dziś nie opuściły aresztów.

W poniedziałek prokurator generalny Wenezueli poinformował, że w minionym tygodniu aresztowane zostały 233 osoby, a pięć osób zginęło w zamieszkach, które miały miejsce w ubiegły wtorek i środę.

W Wenezueli od ponad trzech miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro przewodniczący kontrolowanego przez opozycję parlamentu Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę rywala za nielegalną.

Jako pierwsze Guaido za prawowitego reprezentanta Wenezueli uznały Stany Zjednoczone, a ich śladem poszło ok. 50 innych państw, w tym większość członków UE. (PAP)