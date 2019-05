Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 18% r: r do 108,45 mld zł w I kw. 2019 r.



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 18% w skali roku i o 4% w ujęciu kwartalnym do 108,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 17% w skali roku do 61,12 mld zł na koniec marca. Wzrost kwartalny sięgnął 3%.

Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 20% r/r do 47,32 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 20% do 34,59 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio po 4%.

Depozyty ogółem wyniosły 118,65 mld zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 15% w skali roku i o 2% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 14% r/r do 80,81 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 19% r/r do 37,84 mld zł.

Bank obsługuje 4,87 mln klientów detalicznych oraz 67 tys. klientów korporacyjnych.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)