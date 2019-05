Murapol ma przedwstępną umowę dot. gruntu w Katowicach pod ok. 1,2 tys. mieszkań



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol zawarła przedwstępną umowę dotyczącą zakupu terenu inwestycyjnego o powierzchni 6,8 ha zlokalizowanego w katowickiej dzielnicy Ligota za kwotę 34 mln zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanej nieruchomości Murapol zamierza zrealizować projekt deweloperski obejmujący budowę ok. 1,2 tys. lokali mieszkalnych.

Umowa przyrzeczona dotycząca zakupu gruntu zostanie podpisana do 30 listopada 2020 r. po spełnieniu się warunku zawieszającego, tj. otrzymaniu przez Grupę Murapol prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę projektu nieruchomościowego zgodnego z planami inwestycyjnymi dewelopera, podano.

"W tegorocznym rankingu Miast Przyszłości oceniającym atrakcyjność lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych Katowice zajęły pierwsze miejsce. Ten dynamicznie rozwijający się ośrodek stanowi centrum ponad dwumilionowej aglomeracji o interesującym klimacie inwestycyjnym dla przedsiębiorców, w tym znaczących międzynarodowych firm. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi rynku nie tylko powierzchni biurowych, ale także mieszkaniowych. Jako Grupa Murapol wykorzystujemy tę dobrą koniunkturę i systematycznie powiększamy swoje portfolio realizacji w Katowicach o kolejne przedsięwzięcia nieruchomościowe" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Grupa Murapol obecna jest w stolicy Górnego Śląska od 2008 roku. W tym czasie do dyspozycji klientów oddała ponad 1,2 tys. lokali mieszkalnych w dwóch wieloetapowych projektach deweloperskich - Murapol Bażantów i Mała Skandynawia oraz inwestycji Murapol Śląskie Tarasy, przypomniano.

Portfel aktualnie budowanych katowickich inwestycji obejmuje projekty Murapol Dębowe Tarasy, Murapol Apartamenty Trzy Stawy, Murapol Śląskie Ogrody, Murapol Nowy Bażantów, w których łącznie zamieszka blisko 3,2 tys. katowiczan.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

