PZPM: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 4,4% r: r w IV



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wyniosła 52 289 szt. w kwietniu 2019 r., tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem, wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

"Ostatni miesiąc w obu grupach zakończył się na plusie, przy czym dwucyfrowy wzrost wśród samochodów dostawczych (+10,2% r/r) zasadniczo wpłynął na ogólny rezultat. Rynek tylko samochodów osobowych rozwijał się w bardziej umiarkowanym tempie 3,7% i to dzięki temu, że ostatni miesiąc był o jeden dzień dłuższy niż kwiecień 2018 r. Osiągnięty rezultat jest najwyższym kwietniowym rezultatem w historii" - czytamy w komunikacie.

W grupie samochodów osobowych w kwietniu 2019 r. zarejestrowano 46 379 szt. czyli o 1 663 szt. (+3,7%) więcej niż w kwietniu 2018 i jednocześnie o 3 739 szt. (-7,5%) mniej niż w marcu br. Na rynku samochodów osobowych wyraźnie zaznacza się stabilizacja, ale na wysokim poziomie, podano także.

W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t w kwietniu 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 910 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów.

"Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się w tej części rynku już trzynasty miesiąc z rzędu. W ostatnim miesiącu osiągnęło 10,2%" - czytamy dalej.

Od początku roku 2019 roku zarejestrowano 209 128 nowe lekkie samochody (liczone razem osobowe i dostawcze do 3,5 t). Osiągnięty poziom jest wyższy w skali roku o 1,9% (3 832 szt.), podsumowano.

(ISBnews)