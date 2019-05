Bowim miał wstępnie 3,27 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Bowim miał 369,01 mln zł jednostkowych przychodów netto i 3,27 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r., co oznaczało odpowiednio: wzrost o 13,52 mln zł i spadek o 8,43 mln zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 377 tys. zł, co stanowi spadek o 10 456 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury, natomiast zmiany wyników finansowych związane są ze spadkami cen wyrobów hutniczych w okresie ostatniego kwartału roku 2018 i pierwszego kwartału roku 2019, podano również.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwszy kwartał 2019 r., podsumowano.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)