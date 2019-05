Północna nitka mostu Dworcowego to licząca ok. 200 m długości ośmioprzęsłowa konstrukcja w ciągu ul. Matyi, nad torami kolejowymi stacji Poznań Główny oraz ulicami Dworcową i Składową. Jest jednym z dwóch niezależnych wiaduktów składających się na most Dworcowy. Budowa pierwszego - po południowej stronie, bliżej budynku dworca - ruszyła w 1908 roku, a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku został zmodernizowany. Drugi oddano do użytku w 1992 roku.

„Wybrany w postępowaniu przetargowym projektant będzie zobligowany do przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów istniejącego obiektu. Przygotuje też dwa warianty dokumentacji projektowej, które mają być gotowe około półtora roku po podpisaniu umowy" - wskazała spółka.

Pierwszy z wariantów dokumentacji ma dotyczyć poszerzenia chodnika na północnej nitce mostu Dworcowego, drugi - przebudowy całości nitki, która obecnie ma szerokość 17,5 m. Planowana inwestycja ma poprawić stan techniczny obiektu i jednocześnie wytyczyć niezależną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Podmioty zainteresowane przygotowaniem projektów swoje oferty mogą zgłaszać do 21 maja. (PAP)

autor: Anna Jowsa