Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Alchemia odnotowała 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



"Na wynik osiągnięty przez grupę kapitałową Alchemia w I kwartale 2019 roku miała wpływ sytuacja rynkowa w branży stalowej. [...] W Polsce nie widać większej korelacji z osłabieniem w zachodnich państwach Europy i po pierwszych miesiącach mamy dość znaczący wzrost produkcji przemysłowej wobec poprzedniego roku. Światowa produkcja stali wyhamowuje, ale wciąż odnotowuje się jej wzrost. Cały czas dość znaczący wzrost jest w Chinach i USA (przyrost produkcji w tych krajach osiągnął odpowiednio 9,9% i 6,8%) ale już w Europie w pierwszym okresie 2019 r. zanotowano jej spadek (po dwóch miesiącach ok. 4%) Również w Polsce produkcja stali surowej zanotowała spadek, co przekłada się na zwiększenie konkurencji i presji ze strony producentów wyrobów stalowych oraz wpływa to na obniżanie cen" - czytamy w raporcie.



Spółka zwraca uwagę, że początek roku niezbyt korzystnie wygląda pod katem bilansu salda eksportu rur do importu. "Mieliśmy też zwiększoną produkcję rur ze szwem i ich zwiększony import co miało wpływ na produkcję i ceny rur bez szwu. Na początku roku zanotowano spadek zużycia jawnego rur co również wywiera presje na producentów i korektę cen" - czytamy także.



Zysk operacyjny wyniósł 4,41 mln zł wobec 15,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 292,48 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,86 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.



(ISBnews)