Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Play Communications odnotował 213,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 357,7 mln zł wobec 321,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 576,4 zł, co oznacza wzrost o 11,2% r/r.



"Najważniejsze dane finansowe: Skorygowana EBITDA wyniosła 576 mln zł (+11,2% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marż na usługach i sprzedaży towarów, wynikającą odpowiednio z niższych kosztów roamingu i wyższych cen telefonów komórkowych; zysk netto wzrósł do 214 mln zł (+39,7% r/r), co jest wynikiem wzrostu EBITDA przy wyższej amortyzacji skompensowanej niższymi kosztami finansowymi netto i naliczonym podatkiem dochodowym. Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 238 mln zł (+31,2% r/r), co wynikało z intensywnego, bieżącego procesu inwestycyjnego oraz realizacji płatności za prace wykonane w IV kw. 2018 r. Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) na poziomie 181 mln zł (+54,3% r/r) odzwierciedlają wyższy zysk EBITDA kompensujący wyższe nakłady inwestycyjne, podczas gdy główną różnicę stanowi niższa zmiana kapitału obrotowego (niższy wzrost zapasów r/r)" - wymieniono w komunikacie.



"Nasza sytuacja finansowa wzmocniła się w I kw. we wszystkich pozycjach, z najbardziej widocznym postępem w skorygowanej EBITDA, co przełożyło się na wyższy zysk netto. Generowanie wysokich przepływów pieniężnych, ciągła spłata zadłużenia oraz poprawa skorygowanej EBITDA obniżyły naszą dźwignię finansową poniżej 3-krotnego poziomu długu netto do skorygowanej EBITDA za ostatnie 12 miesięcy i poprawiły możliwości finansowania" - skomentował dyrektor finansowy P4 Holger Püchert, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 685,9 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1 637,3 mln zł rok wcześniej, co wynika zarówno ze wzrostu przychodów z usług detalicznych (+3,6% r/r), jak i sprzedaży towarów (+4,1% r/r), przy czym ta ostatnia wspierana jest przez transakcje hurtowe.



"W pierwszym kwartale 2019 r. pozyskaliśmy 51 tys. abonentów kontraktowych. Jesteśmy równie skuteczni w dostarczaniu wysokiego poziomu obsługi dla naszych subskrybentów, osiągając średni miesięczny wskaźnik churn wynoszący zaledwie 0,8%. W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wygenerowaliśmy całkowite przychody 1 685,9 mln zł i wzrost o 3% r/r przy silnym wzroście przychodów z użycia" - podano w raporcie.



Play ma 12,7 mln aktywnych klientów i 15 mln klientów objętych sprawozdaniem (odpowiednio +2,3% i -0,9% r/r), podano także.



"Wzrost udziału klientów kontraktowych do 66% (+2,8 pkt proc. r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%; Stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt. proc. r/r) napędzający wzrost ARPA; Zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (usługa kompatybilna z dowolną siecią) - komercyjnie uruchomiona w kwietniu 2019 r." - wymieniono także.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)