Ronson chce ruszyć z budową Ursusa Centralnego w ciągu kilku tygodni



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Ronson spodziewa się, że za 2-3 tygodnie wyłoni firmę, która będzie realizować I etap kluczowego z punktu widzenia przyszłej sprzedaży spółki projektu Ursus Centralny, poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

"Ursus - obok projektu Miasto Moje - jest kluczowy z punktu widzenia przyszłej sprzedaży spółki. Do tej pory mamy 42 umowy rezerwacyjne, za 2-3 tygodnie zacznie się realizacja, a pierwsze sprzedaże będziemy rozpoznawać w lipcu w tego roku" - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że od planowego przebiegu projektu zależy realizacja celu sprzedażowego na ten rok, który po pierwszym kwartale podtrzymany jest na poziomie 800-plus mieszkań.

"174 mieszkania sprzedane w I kwartale to wynik trochę lepszy niż planowany, udało się głównie dzięki projektowi Miasto Moje etap III. Sprzedaż w I kwartale jest zgodna z założeniami, kwestia celów na cały rok zależy od planowej realizacji Ursusa" - powiedział także dyrektor.

I etap inwestycji Ursus Centralny obejmuje 138 lokali.

Zarząd wyraził zadowolenie ze zwiększenia poziomu oferty, która wzrosła do 849 lokali na koniec marca z 562 kwartał wcześniej, ale przypomniał, że celem jest wejście na poziom 1 000 mieszkań i utrzymanie go.

Gutowski poinformował także, że jednym z głównych celów spółki jest obecnie uzupełnienie banku ziemi w Poznaniu, by wprowadzić do oferty kolejny projekt w tym mieście na przełomie tego i przyszłego roku.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)