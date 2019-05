Nowy szef Cyfrowego Polsatu: Chciałbym żeby grupa rozwijała się jak do tej pory



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Nowy prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk zadeklarował, że liczy, iż grupa będzie rozwijać "tak jak do tej pory". Grupa ma nowe pomysły na rozwój, ale wymagają one analizy, podkreślił.

"Chciałbym, żeby rozwijało się jak do tej pory, z jasną strategią i ofertą, jakiej klienci oczekują. Musimy dbać o to, co zostało osiągnięte. Budując dalej całą naszą infrastrukturę [musimy pamiętać, że] najważniejszy zawsze jest klient - to jest nasze główne zadanie. Z urządzeniami nic nie można zrobić, jeśli nie ma kontentu. Kontent i usługi dodane to jedna z naszych specjalności. Następne lata będziemy rozwijać się w tej konfiguracji współpracy - to grupa będzie rozwijać się bardzo dobrze" - powiedział Błaszczyk na konferencji prasowej.

"Grupie nic nie brakuje, ale nigdy nie mówiliśmy, że to koniec drogi i teraz też tak nie powiem. Mamy kolejne pomysły, ale wymagają analizy" - dodał prezes.

Wskazał, że grupa pracuje nad jednym urządzeniem "spełniającym wszystkie oczekiwania klientów".

Strategia zakłada m.in., że grupa dysponuje własnymi kluczowymi aktywami i infrastrukturą. Jak wskazał członek zarządu Maciej Stec, Netia uzupełniła "puzzle strategiczne" grupy internetem światłowodowym z zasięgiem 2,5 mln gospodarstw domowych.

"Strategia smartDOM to szerokie portfolio usług z emocjonującym kontentem, stabilna usługa za miesięczną opłatę przy satysfakcjonującej jakości. Połączenie usług z emocjami strategicznym jest wariantem wygrywającym. Dodatkowo wszystko to w programie oszczędnościowym" - wskazał Stec.

Zapowiedział nowa usługę - połączenie dekodera ze światłowodem. "Wchodzimy tym na zupełnie nowe obszary. Celujemy też w dosprzedawanie usług dodanych (VAS) i budowanie wartości klienta przez angażujący kontent. 33 kanały TV w każdym istotnym segmencie widowni z lokalną produkcją to przewaga nad zagranicznymi graczami" - stwierdził Stec.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)