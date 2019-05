Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd CDA zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln zł z zysku za 2018 r., wynoszącego łącznie 5,39 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.



Kwota 309 328,33 zł ma zostać przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego, podano w komunikacie.



CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.



(ISBnews)