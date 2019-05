Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie 18,18 mln zł dywidendy za 2018 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 r. w wysokości 18 178 772 zł, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 18 178 772 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 28 250 akcji serii C objętych w ramach I Programu Opcji Menedżerskich, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 178 772 szt., co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 14 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

