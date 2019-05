Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 1,34 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Spółka utrzymała poziom kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kosztach I kw. 2019 znajdują się koszty jednorazowe związane z wyjazdami do Chin czy krajów arabskich w celu nawiązania kontaktów handlowych. Spółka prowadzi działania w kierunku optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży" - czytamy w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,22 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,1 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 6,61 mln zł rok wcześniej.



Zarząd spółki ocenił, że dotychczasowe wyniki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę dotychczasowej działalności.

"W ramach bieżącej działalności zarząd spółki podejmuje działania zmierzające do wzrostu sprzedaży i poprawy wyniku finansowego spółki. Obszarem, nad którym obecnie spółka skupia się najmocniej jest działalność handlowa, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych wdrożeń oraz odbudowaniem wizerunku marek, zwiększeniem obrotów z dotychczasowymi odbiorcami, a także poszerzeniem kanałów dystrybucji szczególnie o sieci handlowe" - czytamy dalej.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)