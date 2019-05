Maxcom ma wyłączność negocjacyjną dot. nabycia udziałów w UAB Rubbee do 31 maja



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Maxcom zawarł z Laurynasem Jokužisem, Gediminasem Nemanisem, UAB "Elinta", Aktywatorem Innowacji aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia przez Maxcom udziałów w spółce UAB "Rubbee", podała spółka. Wraz z podpisaniem term sheet udzielono spółce wyłączności negocjacyjnej do 31 marca 2019 r.

Aneksem nr 1, a następnie aneksem nr 2 przedłużono negocjacje do 15 maja 2019 r., podano.

"Dnia 15 maja 2019 r. strony podpisały aneks nr 3 wydłużający okres wyłączności negocjacyjnej do dnia 31 maja 2019 r. celem wynegocjowania i zawarcia umów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



