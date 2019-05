Za sprawą długoletnich wysiłków hierarchów polski Kościół trwoni kapitał społecznego zaufania, na jaki sobie zapracował za czasów PRL. Film „Tylko nie mów nikomu” Tomasza i Marka Sekielskich, choć wstrząsający, to jedynie kamyczek, który ruszył lawinę. Głazy kumulowały się latami, gdy pod dywan zamiatano sprawy duchownych dopuszczających się przestępstw lub co najmniej występków etycznych. Zarówno tych, którzy kariery robili dzięki współpracy z komunistyczną bezpieką, jak i tych czujących pociąg do ministrantów, małych dziewczynek, alkoholu, pieniędzy i wystawnego życia. A skoro pasterzom będącym za pan brat ze wszystkimi siedmioma grzechami głównymi nie działa się krzywda, najbardziej niepokornym owieczkom w końcu musiały puścić nerwy. Bo ileż można przyglądać się zgorszeniu, udając, że nie jest ono sprzeczne z naukami Chrystusa. Kościół jest silny mocą swoich wiernych. Gdy oni od niego odchodzą, znika. To nie koniec złych prognoz: utracone zaufanie odbudowuje się latami, nawet gdy wyeliminuje się wszystkie nadużycia. Słaby lub skompromitowany Kościół oraz jego wierni dla władzy świeckiej zawsze byli zaś idealnym wrogiem.

Absurd prześladowań

Dla Gajusza Pliniusza Secundusa zwanego Młodszym obowiązek ścigania chrześcijan w podległej mu prowincji Bitynii i Pontu z czasem wydawał się coraz mniej zrozumiały. Namiestnik w końcu postanowił skonsultować swe wątpliwości z imperatorem. Około roku 111 napisał długi list, w którym podkreślił, że zgodnie z wytycznymi tropi zakładane przez chrześcijan wspólnoty i aresztuje ich członków. Przyznał jednak, że nie do końca widzi sens tego, co robi. „Uważałem, że należy uwolnić tych, którzy twierdzili, iż nie są ani nie byli chrześcijanami, skoro ze mną wzywali bogów i przed twoim posągiem, który w tym celu kazałem przynieść wraz z wizerunkami bóstw, składali ofiary z kadzidła i wina, i, co więcej, złorzeczyli Chrystusowi, do czego podobno nic nie jest w stanie zmusić prawdziwych chrześcijan” – tłumaczył namiestnik cesarzowi Trajanowi. W toku prowadzonych przez siebie śledztw Pliniusz Młodszy nie znalazł nawet cienia dowodu na to, że ma do czynienia z grupą śmiertelnie niebezpiecznych spiskowców, zagrażających cesarstwu. Jak pisał w liście, sami oskarżani twierdzili, że ich działalność polegała na tym, by „w określonym dniu o świcie zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci Chrystusa jako Boga, i że związali się przysięgą dotyczącą nie jakichś występków, lecz że nie będą popełniać kradzieży, rozbojów, cudzołóstwa. Że nie będą składać fałszywej przysięgi ani zapierać się wobec żądających zwrotu powierzonej im własności. Po tych obrzędach zazwyczaj rozchodzili się i znowu zbierali się, aby spożyć wspólny i niewinny posiłek”. Kiedy namiestnik wydał edykt zabraniający aresztowanym sekretnych zgromadzeń, ci zakaz respektowali.

Na wszelki wypadek kazał jeszcze wziąć na tortury dwóch świadków, lecz nawet w ten sposób nie uzyskano żadnych informacji mogących pogrążyć chrześcijan. „Nie znalazłem nic innego, jak tylko niegodziwy i nieumiarkowany przesąd. Dlatego odroczyłem śledztwo i zwracam się do Ciebie z prośbą o radę” – podsumowywał Pliniusz Młodszy. W odpowiedzi cesarz Trajan przesłał mu iście salomonowe wytyczne: „Należy ich (chrześcijan – red.) karać, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśliby ktoś zaprzeczył, iż jest chrześcijaninem i potwierdził to swoim zachowaniem – to znaczy zanosząc modły do naszych bogów – to chociażby były podejrzenia co do jego przeszłości, powinien uzyskać przebaczenie ze względu na skruchę. Natomiast pisma anonimowe w żadnej sprawie dotyczącej przestępstwa nie mogą być brane pod uwagę. Dawałoby to bowiem najgorszy przykład niepasujący do naszego wieku”. Wkrótce prześladowania chrześcijan ustały na terenie całego cesarstwa. Mimo że nie miały najmniejszego sensu, to w przyszłości miały powrócić z jeszcze większą siłą.

Bo byli pod ręką

Cesarstwo Rzymskie miało olbrzymie zdolności wchłaniania nowych religii na podbitych przez siebie ziemiach. Poczynając od starożytnych bogów Egiptu, a kończąc na napływającym z terenów Azji Środkowej mitraizmie. Nawet judaizm nie stanowił większego problemu. Wyjątek zrobiono dla chrześcijan, choć nie było tak od samego początku. „Dopóki chrystianizm, zrodzony w środowisku żydowskim, kojarzony był przez Rzymian z judaizmem i wydawał się im jakąś odmianą judaica superstitio (żydowskie odstępstwo – red.), chrześcijanie w praktyce korzystali ze statusu przyznanego Żydom, tzn. mogli nie składać ofiar bogom państwa rzymskiego” – pisze w opracowaniu „Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego” Marzena Hanna Dyjakowska. Dyspensę gwarantowały im dekrety Juliusza Cezara oraz Oktawiana Augusta.

O tym, że chrześcijanie zostali zawodowymi dysydentami, zadecydował przypadek. Pożar, jaki wybuchł w Rzymie w 64 r., pochłonął większą część miasta. Cesarz Neron próbował organizować pomoc dla pogorzelców. „Kazał wznieść naprędce budynki, aby dać przytułek tłumowi nędzarzy; dowieziono też artykuły pierwszej potrzeby z Ostii i sąsiednich miast municypalnych oraz obniżono cenę zboża” – zanotował Publiusz Korneliusz Tacyt. Te zabiegi nie zostały jednak przyjęte z wdzięcznością. „Rozeszła się pogłoska, że właśnie w chwili, gdy miasto stało w płomieniach, on (Neron – red.) wstąpił na scenę domowego teatru i opiewał zagładę Troi, porównując obecne nieszczęście z klęskami przeszłości” – relacjonował Tacyt. Doradcy Nerona uznali wówczas, iż aby zachować władzę, musi on jak najszybciej znaleźć kozła ofiarnego.

Wybór padł na chrześcijan, ponieważ prawie nikt nic o nich nie wiedział. W ponad milionowym mieście ich wspólnota liczyła sobie mniej niż 2 tys. członków. Krążyły za to plotki, że są wschodnią sektą praktykującą kanibalizm i dzieciobójstwo, a ich potajemne spotkania kończą się orgiami. „Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali, a potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych, i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu” – opisywał Tacyt. Owa „nienawiść” miała polegać na próbie podważenia pax deorum, czyli pokoju z bogami. „Rzymianie byli przekonani, że jego zakłócenie powodowało klęski i niepowodzenia” – wyjaśnia w opracowaniu „Jak długo judaizm postrzegany był jako superstitio w pogańskim Imperium Romanum” Anna Kowalczyk. „Aby państwo i jego obywatele mogli cieszyć się pomyślnością, niezbędne było unikanie wszelkiego rodzaju błędów religijnych” – dodaje. Jednym słowem, Neronowi udało się dowieść, że spisek chrześcijan miał prowadzić do podważenia pax deorum, przez co spłonął Rzym. Aby odbudować pokój z bogami, władca zorganizował igrzyska, podczas których chrześcijanie „okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów, gdy zabrakło dnia, palili się, służąc za nocne pochodnie” – odnotował Tacyt.

Przekonanie, że wyznawcy Chrystusa knują, jak skłócić Rzymian z ich bogami, przejęli kolejni cesarze. Ilekroć zaczynał się kryzys gospodarczy lub polityczny, władze wznawiały tropienie chrześcijan, mordując w pokazowy sposób tych, którzy odmawiali wyrzeczenia się swojej wiary. Nie przewidziano jedynie, że posiadanie niezawodnego kozła ofiarnego może dać efekt samospełniającej się przepowiedni. Im gorzej działało państwo, gnębiąc obywateli podatkami i represjami, tym bardziej chrześcijaństwo rosło w siłę. W końcu religia dysydentów wyparła starych bogów, zaś kolejni cesarze dochodzili do wniosku, że warto pójść za ogólnym trendem i się ochrzcić.

Władca w potrzebie

Dla króla Filipa IV Pięknego, który bardzo potrzebował funduszy na sfinansowanie licznych wojen, Kościół przez długi czas był głównie utrapieniem. Wszystko dlatego, że papież Klemens V usiłował uwikłać Francję w kolejną krucjatę, tym samym psując monarsze jego polityczne plany. Na dokładkę wielki mistrz zakonu templariuszy Jakub de Molay prowadził w Paryżu i innych dużych miastach akcję werbunkową, dzięki czemu zjednywał sobie stronników wśród możnowładców, którzy mogliby zmusić króla do wyprawy aż do Jerozolimy. Templariusze byli wówczas u szczytu potęgi. Gdy z zachodniej Europy wyruszały do Ziemi Świętej kolejne krucjaty, krzyżowcy potrzebowali kogoś, kto przechowywałby pieniądze lub wypłacił je po okazaniu odpowiednich papierów. Templariusze rozwinęli całą sieć placówek bankowych, obejmujących Europę oraz Bliski Wschód. Gotówkę zaczęli powierzać im papieże, a monarchowie mianowali przedstawicieli zakonu na posady urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie królewskim skarbcem. Czynili tak m.in. królowie Anglii, Szkocji oraz Francji. Zakon rycerski posiadał też własne kopalnie soli, węgla i rud żelaza. W 1192 r. było go stać na odkupienie od króla Anglii Ryszarda Lwie Serce wyspy Cypr.

