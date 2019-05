Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.



"Zysk osiągnięty w I kwartale 2019 r. na działalności operacyjnej był o 16% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej był w omawianym czasie o 20% wyższy od wyniku za I kwartał ubiegłego roku. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do tak znaczącego wzrostu wskazanych wyników był większa rentowności segmentu Zoom TV oraz segmentu Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. EBITDA za I kwartał 2019 r. wyniosła 17 351 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza wzrost o 50%" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,63 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 30,74 mln zł rok wcześniej.



"W I kwartale 2019 r. Grupa wypracowała 41 630 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 35% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Grupa konsoliduje wynik Stopklatki dopiero od 1 lipca 2018 r., co oznacza, że dane finansowe za I kwartał 2018 r. nie zawierają jeszcze wyników Stopklatki. W I kwartale 2019 r. sprzedaż czasu reklamowego w segmencie Stopklatka TV wyniosła 6 083 tys. zł. Przychody reklamowe Grupy na pozostałych kanałach wzrosły w analizowanym kwartale o 26% w porównaniu do I kwartału zeszłego roku, do czego najbardziej przyczyniły się większa o 67% sprzedaż na kanale Zoom TV (+1 536 tys. zł) oraz wyższe o 46% przychody reklamowe na kanałach FilmBox (+ 525 tys. zł)" - czytamy w raporcie.



Przychody z emisji wzrosły głównie w segmencie Kanały FilmBox i kanały tematyczne (17% wzrost, +2 988 tys. zł). Najdynamiczniej rozwijały się takie rynki jak Węgry, Polska, Czechy i Słowacja oraz kraje byłej Jugosławii. Wzrost przychodów z emisji to także efekt zmiany modelu biznesowego, dotyczącego rozliczeń pomiędzy spółkami powiązanymi od połowy 2018 r., dzięki której Grupa przejęła całość przychodów z kanałów tematycznych na rynkach CEE. Przychody z emisji na kanałach marki Kino Polska zanotowane w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku utrzymały się na poziomie zbliżonym do I kwartału 2018 r., podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 2,09 mln zł wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej.



Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.



(ISBnews)