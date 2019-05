Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM, poinformowała spółka. Tym samym spółka może zintensyfikować proces restrukturyzacji, który ma pozwolić na usprawnienie funkcjonowania sieci oraz zapewnić odbudowę jej rentowności w przyszłości.

"Po długim oczekiwaniu udało nam się zrealizować ważny etap procesu restrukturyzacji - bo tak traktujemy otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Spółka w normalnym trybie prowadzi bieżącą działalność, a jej sytuację oceniamy jako stabilną. Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego istotnie zmienia się sytuacja płynnościowa spółki. Nie wolno nam spłacać żadnych zobowiązań powstałych przed jego otwarciem, gdyż będą one objęte układem. Jednocześnie od dnia formalnego rozpoczęcia restrukturyzacji musimy na bieżąco regulować wszystkie bieżące koszty, które obejmują m.in. czynsze oraz dostawy towarów. To usprawni nasze prace i pozwoli na lepsze zatowarowanie sklepów, co będzie wspierać sprzedaż sieci" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

Intencją spółki jest, aby wszystkie zobowiązania objęte układem (te powstałe przed dniem 15 maja 2019 r.) zostały w pełni zaspokojone, częściowo w formie ich konwersji na akcje nowej emisji TXM, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty, wskazano również.

"Wierzymy, że propozycja restrukturyzacji zadłużenia to jedyny słusznie obrany kierunek w obecnej sytuacji i że nasi wierzyciele zdecydują się na zawarcie układu, gdyż jest to dla nich mimo wszystko najkorzystniejszy możliwy scenariusz. W ostatnich tygodniach, podczas spotkań z dostawcami towarów, otrzymaliśmy potwierdzenie ich poparcia dla planu restrukturyzacji i deklaracje gotowości do dalszej współpracy handlowej" - dodała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska.

Obecnie jest zbyt wcześnie, aby oszacować czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, jednakże z uwagi m.in. na rozmiary przedsiębiorstwa TXM proces ten może się wydłużyć. Zarząd TXM będzie dążył do zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu postępowania i pełnej jego transparentności, podano także.

"Jesteśmy przekonani, że efektem naszych działań w horyzoncie 2-3 lat będzie przywrócenie rentowności TXM" - podsumował prezes Bogusz Kruszyński.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów o łącznej powierzchni 100 tys. m2.

"Na zakończenie spółka wskazuje, że sędzią-komisarzem została wyznaczona SSR Aneta Kaftańska, natomiast na nadzorcę sądowego wybrano pana Krzysztofa Gołąb, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140, który posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (zdobytym jeszcze na gruncie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami). Co ważne, doświadczenie to obejmuje także restrukturyzację przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności do TXM, a więc z szeroko rozumianej branży sprzedażowej (w tym handlu detalicznego). Spółka pozostaje w głębokim przekonaniu, że wspólnie z ustanowionym nadzorcą sądowym, spełni cel postępowania restrukturyzacyjnego" - czytamy.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)