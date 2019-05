Aumetal: Capex wyniesie ok. 40 mln zł w 2019 roku



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Alumetalu wyniosą ok. 40 mln zł w 2019 roku, w porównaniu do 34,1 mln zł w roku 2018, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.

"Zakładamy, że capex w całym 2019 roku wyniesie ok. 40 mln zł, z czego ok. 30 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację zakładu w Kętach" - powiedział Grzybek dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Do tej pory modernizacja zakładu w Kętach pochłonęła ok. 1 mln zł z łącznych planowanych nakładów na poziomie ponad 50 mln zł.

"Zakończyliśmy już kontraktację głównych maszyn i urządzeń, w maju spodziewamy się uzyskania pozwolenia na budowę, a w maju-czerwcu rozpoczną się przetargi na wybór wykonawców prac budowlanych, dokonaliśmy już także pierwszych wyburzeń na terenie zakładu" - powiedziała prezes i dyrektora zarządzająca Agnieszka Drzyżdżyk.

Jak dodał Grzybek, same prace budowlane powinny ruszyć w lipcu 2019 roku. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest w II połowie 2020 roku.

Modernizacja fabryki w Kętach zakłada odtworzenie zdolności produkcyjnych tego zakładu, m.in. poprzez zastąpienie pięciu jednostek elektrycznych przez jedną, większą jednostkę zasilaną gazem ziemnym.

"W efekcie modernizacji istnieje potencjał na realny wzrost sprzedaży z tego zakładu, jest więc szansa na realizację zakładanych w naszej strategii 250 tys. ton sprzedaży rocznie" - podsumował Grzybek.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

