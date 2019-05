Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - CI Games zdecydował o emisji nie więcej niż 12 mln akcji serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,9 zł i nie wyższej niż 1 zł, podała spółka. W ramach oferty CI Games chce pozyskać od inwestorów ok. 11 mln zł na zwiększenie swojej skali działalności. Spółka planuje przeprowadzenie emisji w pierwszej połowie czerwca.



Emisja akcji serii H nastąpi w formie subskrypcji otwartej, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, z zastrzeżeniem, że m.in. zarząd zaoferuje akcje serii H na zasadzie pierwszeństwa akcjonariuszom spółki, posiadającym akcje reprezentujące co najmniej 0,25% kapitału zakładowego, podano w komunikacie.



Spółka podejmie wszelkie czynności mające na celu: przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii H; ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji serii H; dokonanie dematerializacji akcji serii H w związku z ofertą publiczną.



"W ramach oferty CI Games chce pozyskać od inwestorów ok. 11 mln zł na zwiększenie swojej skali działalności w tym powiększenia wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie budżetu marketingowego nadchodzących premier oraz dalsze poszerzenie oferty wydawniczej o nowe gry" - czytamy w komunikacie.



"Dzięki emisji akcji zwiększymy skalę naszej działalności. Część pozyskanych środków przeznaczymy na rozwój zespołu w studiu deweloperskim w Warszawie, który będzie kontynuował prace nad sequelem gry 'Lords of the Fallen'. Planujemy również dalsze projekty w oparciu o nasze doświadczenie w grach z gatunku shooter, czego przykładem jest seria 'Sniper Ghost Warrior'" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Jednocześnie dodał, że dodatkowe środki pozwolą spółce przeznaczyć większe kwoty na promocję wydawanych gier, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts", którego premiera jest coraz bliżej.



"Rozważamy również kilka bardzo interesujących projektów i widzimy dużą szansę na pozyskanie do nich globalnych praw wydawniczych. Potencjalne zaliczki na poczet tych praw sfinansujemy również z emisji akcji" - dodał Tymiński.



"Sniper Ghost Warrior Contracts" zadebiutuje w wersji na konsole oraz platformę PC w 2019 roku, dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony. Spółka podpisała już umowy dystrybucyjne na część kluczowych terytoriów, m.in. na Wielką Brytanię, Francję, Australię i Skandynawię. CI Games będzie samodzielnie prowadzić dystrybucję na najważniejszym rynku – w Stanach Zjednoczonych.



Planowana jest krótka i intensywna kampania promocyjna, która rozpocznie się w najbliższych tygodniach.



Spółka mocno stawia na rozwój działalności wydawniczej. W Grupie CI Games od niedawna działa spółka zależna United Label, która zawarła już pierwsze umowy wydawnicze na wydanie gier z gatunku indie – Röki, Eldest Souls, Tails of Iron i Horae.



"Głęboko wierzę, że konsekwencja w realizacji naszej strategii oraz doświadczenie i kompetencje w wydawaniu gier staną się źródłem sukcesów w kolejnych latach" – stwierdził Tymiński.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)