Lotos Petrobaltic będzie korzystać z łączności krytycznej TETRA na morzu



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic i spółka z Grupy Energa - Enspirion sp. z o.o. podpisali umowę w sprawie świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA, która będzie wykorzystywana na obszarze działalności morskiej, poinformowała Grupa Lotos.

Usługa TETRA, która będzie wykorzystywana przez Lotos Petrobaltic, jest nietypowa ze względu na zastosowanie w akwenie morskim. Przeprowadzone testy dowiodły, że TETRA zbudowana przez Energa Operator. jako system funkcjonujący na lądzie, świetnie sprawdziła się na morzu. Z tego systemu łączności mogą korzystać w akwenie morskim różne podmioty, podano w komunikacie.

"Infrastruktura TETRA wybudowana przez spółkę Grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem również obszar działalności morskiej naszej firmy na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego systemu jest doskonała jakość i pewność połączeń, co w służbie morskiej ma ogromne znaczenie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami obsługującymi logistykę morską w Grupie Lotos Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie instalacji na wszystkich naszych statkach i platformach. Natomiast w przyszłości rozważamy też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla planowanych projektów energetycznych, czyli morskich farm wiatrowych" - powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

"Projekt udostępnienia TETRA, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli. W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, jak i dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez Energa Operator" - powiedział prezes Enspirion Tomasz Lesiewicz, cytowany w komunikacie.

System TETRA był testowany na morzu przez Lotos Petrobaltic prowadzącą prace wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim.

"W ramach testów dwa statki obsługujące platformy wiertnicze i wydobywcze: ATHS Bazalt i PSV Sylur zostały wyposażone w radiotelefony pozwalające na stałą komunikację z dyspozytorem na lądzie. System zostanie zainstalowany na platformach i czterech statkach obsługujących platformy. Tego typu morskie instalacje sieci łączności krytycznej TETRA będą mogły także obsługiwać projekty energetyczne, m. in. farmy wiatrowe offshore" - czytamy także.

Dużym atutem systemu jest możliwość łączności selektywnej tj. pomiędzy dwoma dowolnymi użytkownikami lub też w razie potrzeby całej dedykowanej grupy użytkowników, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)