Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Asseco z myślą o bankach spółdzielczych uruchomiło CUI.Ubezpieczenia, czyli omnikanałową platformę do sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń, podała spółka. Platforma jest zarówno wygodnym narzędziem dla doradców w oddziałach banków, jak i rozwiązaniem dostępnym poprzez bankowość internetową. Partnerem dostarczającym produkty ubezpieczeniowe za jej pomocą jest AXA.

Nowa platforma Asseco to rozwiązanie, które dzięki integracji z systemem bankowym przede wszystkim automatyzuje większość procesów, np. wymiany danych, rozliczania składek lub rat oraz wielu innych usług, obecnie realizowanych ręcznie przez doradców banków spółdzielczych. Kolejnym ułatwieniem dla nich jest jeden wspólny front-end sprzedażowy do obsługi różnych produktów, niezależnie od liczby partnerów, którzy je udostępniają. Jest to znaczne ułatwienie dla doradców, którzy dzisiaj muszą korzystać z wielu różniących się od siebie systemów oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Z CUI.Ubezpieczenia mogą korzystać już klienci Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz Banku Spółdzielczego w Płońsku, podano.

"Z firmą Asseco współpracujemy już od wielu lat, korzystając z systemu transakcyjnego, jak i rozwiązań do obsługi bankowości internetowej oraz narzędzi usprawniających pracę doradców w naszych oddziałach. Naturalnym krokiem było więc wdrożenie najnowszej funkcjonalności, która w znaczącym stopniu wpływa na jakość obsługi klientów i automatyzuje procesy sprzedaży oraz rozliczeń. Takim rozwiązaniem jest właśnie platforma CUI.Ubezpieczenia, która działa w naszym banku. Dzięki partnerstwu z Asseco i AXA udało nam się poszerzyć źródło uzyskiwanych przychodów" - powiedział prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Paweł Kapel, cytowany w komunikacie.

Platforma CUI.Ubezpieczenia jest oferowana bezpłatnie dla banków spółdzielczych, które już korzystają z Centrum Usług Internetowych Asseco, wskazano.

"Dobrze rozumiemy potrzeby i bieżące oczekiwania banków spółdzielczych. Właśnie dlatego stworzyliśmy platformę CUI.Ubezpieczania, która w znaczącym stopniu może zwiększyć ich konkurencyjność oraz przychody. Bardzo ważne jest też to, że banki spółdzielcze, które już dziś są naszymi klientami, mogą w sposób całkowicie bezkosztowy włączyć tę funkcjonalność i rozpocząć oferowanie nowych produktów finansowych" - dodał dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych Asseco Poland Andrzej Nowakowski.

Dzięki integracji platformy CUI.Ubezpieczenia z systemem bankowym oraz automatyzacji procesów, takich jak np. pobieranie składki z konta klienta, AXA umożliwiła klientom banków spółdzielczych realizację płatności w rozliczeniu miesięcznym. Platforma CUI.Ubezpieczenia oprócz tego, że podnosi konkurencyjność banków spółdzielczych, ma szansę spopularyzować na rynku nowy model bancassurance oparty o omnikanałowość, podano także.

"Bancassurance potrzebuje nowego impulsu, dlatego że niemal z roku na rok się kurczy. W 2018 składka ubezpieczeniowa pozyskana w tym kanale wyniosła 7,6 mld zł, 25% mniej niż rok wcześniej. Sektor bankowości spółdzielczej postrzegamy jako perspektywiczny ze względu na to, że te banki dokonują obecnie swego rodzaju skoku technologicznego. Chcemy im w tym procesie rozwoju towarzyszyć, bo również przed nami otwiera szansę wzrostu biznesu. Platforma CUI.Ubezpieczenia jest nowatorska i spodziewam się, że już niedługo kolejni gracze pójdą naszym śladem. Dobrze, aby rynek w tym kierunku się rozwijał, bo pozytywne doświadczenie klientów, które buduje zaufanie do instytucji finansowych, jest teraz na wagę złota" - skomentował dyrektor zarządzający sprzedażą bancassurance i affinity w AXA Marcin Wąsikowski.

"CUI.Ubezpieczenia daje dziś bankom spółdzielczym możliwość oferowania różnego typu ubezpieczeń, które przygotowała AXA. Można powiedzieć, że dzięki zastosowaniu przez Asseco najnowszych technologii możemy wspólnie z naszymi partnerami oferować produkty o wysokiej jakości oraz w dobrej cenie. To jednak dopiero początek. Pracujemy obecnie z AXA nad rozszerzeniem oferty ubezpieczeniowej. Obecnie w ofercie są ubezpieczenia do kredytów gotówkowych, ubezpieczenia na życie, wypadkowe oraz assistance medyczny i domowy. Platforma będzie rozwijana tak, aby były na niej dostępne też ubezpieczenia mieszkaniowe, komunikacyjne i podróżne. Docelowo na naszej platformie znajdą się również produkty i usługi niefinansowe. Podniesie to na pewno konkurencyjność banków spółdzielczych na rynku finansowym" - powiedział Business Development Manager Asseco Poland Kamil Parzuchowski.

Platforma CUI.Ubezpieczenia jest w pełni zintegrowana z systemem Asseco Advisory Banking Platform przeznaczonym do obsługi klienta w oddziale, jak i bankowością internetową dostępną w ramach rozwiązania Asseco Customer Banking Platform, podsumowano.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. W Polsce AXA jest obecna od 2006 roku. Jest uniwersalnym ubezpieczycielem z pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych, a także ubezpieczeń na życie, z których korzysta ponad 3 mln klientów, w tym firmy oraz międzynarodowe korporacje.

(ISBnews)