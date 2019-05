EPP i Echo Investment otworzyły Galerię Młociny w Warszawie



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - EPP i Echo Investment otworzyły Galerię Młociny w Warszawie o powierzchni blisko 85 tys. m2, podało Echo Investment. Generalnym wykonawcą inwestycji był Erbud.

"Wcześniej wielokrotnie mówiłem, że ta flagowa inwestycja w Warszawie będzie klejnotem w naszym portfelu, ale już dziś mogę powiedzieć, że lśni ona jeszcze większym blaskiem niż się tego spodziewaliśmy. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników naszej pracy. Stworzyliśmy miejsce, które będzie służyło różnym pokoleniom, począwszy od młodych, wykształconych mieszkańców miasta, aż po całe rodziny. Pod jednym dachem przygotowaliśmy pomysł na spędzanie czasu dla wszystkich" - powiedział prezes EPP Hadley Dean, cytowany w komunikacie.

Prezes Echo Investment Nicklas Lindberg zwrócił uwagę, że Galeria Młociny to dotychczas największa inwestycja, jaką zbudowało Echo Investment.

"Przy jej tworzeniu wykorzystaliśmy dwudziestoletnie doświadczenie z sektora handlu, rozrywki i gastronomii. Chcieliśmy, żeby Galeria Młociny była miejscem przyciągającym ludzi na Bielany, dlatego około 20% jej powierzchni zostało przeznaczone na strefę spotkań, rozrywki i świetnej kuchni. Tworzenie miejsc w których ludzie chcą przebywać, pracować, bawić się czy odpoczywać to bardzo ważny filar naszej strategii" - dodał Lindberg.

Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP (70% udziałów) i Echo Investment (30% udziałów). Pierwsza zarządza nowo otwartym kompleksem. Druga odpowiadała całościowo za proces deweloperski i najem, podano także.

Jak podaje Erbud, realizacja inwestycji trwała nieco ponad dwa lata, a wartość umowy wyniosła ponad 630 mln zł.

"Budowa Galerii Młociny była jednym z naszych strategicznych projektów. Udowodniliśmy, że posiadamy doświadczenie i zasoby kadrowe, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować tak ogromną inwestycję nawet w trudnym dla branży czasie. Realizacją Galerii Młociny po raz kolejny wykazaliśmy, że inwestorzy mogą na nas liczyć jako na odpowiedzialnego, innowacyjnego i bezpiecznego partnera" - powiedział prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak, cytowany w osobnym komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)