PKP Intercity Remtrak planuje zatrudnić 400-450 pracowników w Idzikowicach



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - PKP Intercity Remtrak (dotychczas Zakład Usług Taborowych Remtrak) rozpoczyna III etap modernizacji swojego oddziału w Idzikowicach i planuje zatrudnić 400-450 nowych pracowników, podało PKP IC.

"Wraz ze zmianą nazwy spółki, Remtrak wkracza w nowy etap rozwoju. Jest to związane z rozpoczynającym się III etapem modernizacji PKP Intercity Remtrak i Oddziału w Idzikowicach. Celem tego procesu jest urynkowienie spółki i rozszerzenie dotychczasowych kompetencji. Obecny etap obejmie budowę nowej hali naprawczej dla lokomotyw i wagonów wraz z wózkownią oraz hali napraw zestawów kołowych. Pozwoli to na jednoczesną naprawę większej liczby wagonów. Zakończenie prac zaplanowane jest na styczeń 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Cały proces modernizacji rozpoczął się w maju 2016 roku. W ramach pierwszego etapu rozbudowy m.in. zbudowano nowoczesną komorę lakierniczą, a także zrealizowano inwestycje, które poprawiły komfort pracy. Koszt pierwszego etapu modernizacji wyniósł 8,7 mln zł netto.

Drugi etap modernizacji zaczął się w maju 2017 roku. W tym czasie Oddział w Idzikowicach powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych, co pozwoliło usprawnić proces naprawy wagonów, zwiększyć efektywność i jeszcze mocniej uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług pozwoliło także na wzrost zatrudnienia w zakładzie. Dla zwiększonej liczby pracowników dobudowano piętrowy budynek administracyjno-socjalny. Koszt tego etapu rozbudowy wyniósł ponad 9,2 mln zł netto, przypomina PKP IC.

"Rozbudowywany zakład w Idzikowicach stanowi ważny ośrodek zatrudnienia w regionie, a liczba pracowników stale rośnie. Na koniec 2018 roku pracowało w nim 349 osób. We wszystkich oddziałach Remtrak zatrudniał ponad 500 pracowników. Dynamika wzrostu zatrudnienia w Oddziale w Idzikowicach jest bardzo duża. Jeszcze na koniec 2014 roku w zakładzie pracowało 145 osób, co oznacza, że na przestrzeni czterech lat wzrost zatrudnienia wyniósł 140%. Przyczyniło się do tego efektywne zarządzanie spółką i trwający od 2016 roku proces modernizacji zakładu, który przełożył się na zwiększenie zakresu wykonywanych prac. Niezwykle ważny był w tym zakresie rok 2017, w którym liczba pracowników Oddziału w Idzikowicach zwiększyła się o ponad 120. Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie na dalszy wzrost zatrudnienia. Potrzebnych będzie wielu specjalistów i inżynierów wykonujących naprawy na poziomie utrzymania P4 i P5. Docelowo pracę w Oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co daje łącznie ponad 800 miejsc pracy" - czytamy dalej.

Remtrak notuje rosnące zyski, podkreślono także w materiale. Rok 2018 spółka zamknęła z 5,42 mln zł netto zysku. 2017 rok przyniósł 4,12 mln zł netto zysku, względem 3,35 mln zł netto w 2016 roku. Dane potwierdzają, że wdrożony plan modernizacji idzie w parze nie tylko z dynamicznym wzrostem zatrudnienia, ale i z rosnącymi zyskami spółki.

Systematycznie rośnie liczba zleceń, które Remtrak wykonuje dla PKP Intercity. W latach 2014-2018 spółka zrealizowała 1 867 zleceń. W 2014 roku było ich 257, a w ubiegłym roku już 540. Były to głównie przeglądy na poziomie P4. Wraz z modernizacją Oddziału w Idzikowicach i poszerzeniem jego kompetencji systematycznie zwiększa się zakres usług, jakie Remtrak świadczy na rzecz PKP Intercity.

Od 2014 do końca 2018 roku spółka zrealizowała lub wciąż realizuje umowy o łącznej wartości 522,1 mln zł netto. Największa z nich zawarta została w 2017 roku i dotyczy przeglądów okresowych na czwartym poziomie utrzymania aż 954 wagonów osobowych. Umowa jest wciąż realizowana, a jej wartość z prawem opcji wynosi 246,8 mln zł netto, podano także.

Na Oddział w Idzikowicach przypada większość zatrudnienia PKP Intercity Remtrak, jednak nie jest to jedyny ośrodek spółki. Jej centrala mieści się w Toruniu. Tam znajduje się m.in. warsztat, który wykonuje specyficzne elementy, głównie na potrzeby Oddziału w Idzikowicach. W Oddziale na Olszynce Grochowskiej w Warszawie realizowane są m.in. naprawy wagonów osobowych na poziomie utrzymania P4, przeglądy P3, naprawy awaryjne oraz wykonywane są modernizacje WC. W warszawskim oddziale wykonywane są także naprawy wózków wagonowych i zestawów kołowych, lecz skala prac jest znacznie mniejsza niż w Idzikowicach.

"Zakończenie procesu modernizacji Oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Stały rozwój zakresu prac świadczonych przez zakład umożliwi zaspokojenie około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych. PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika" - podsumowano.

Pojazdy kolejowe w Polsce serwisowane są na pięciu poziomach od P1 do P5. Przeglądy oraz naprawy poziomów P1-P3 prowadzone są na co dzień czy w miarę zużycia części. Naprawy typu P4 obywają się co 3-5 lat. Sprawdzany jest wówczas dokładnie stan techniczny pojazdu, następuje planowa wymiana podzespołów oraz zespołów. Natomiast naprawy najwyższego poziomu wykonywane są co 12-20 lat i mają na celu modernizację pojazdu. Wymieniane są praktycznie wszystkie podzespoły, nadwozia oraz podwyższany jest standard, np. poprzez wprowadzenie gniazdek elektrycznych czy toalet z zamkniętym obiegiem.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)