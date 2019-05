Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Pharmena przydzieliła niemal 2,2 mln oferowanych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, pozyskując od inwestorów 13,1 mln zł, podała spółka. Pozyskanie środków pozwoli zrealizować założenia strategii spółki, której kluczowym celem jest wprowadzenie innowacyjnych suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie.

Oferta publiczna obejmowała 2 638 516 akcji zwykłych serii E, po cenie 6 zł za jedna akcję. W trakcie subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 2 189 706 oferowanych przez spółkę akcji, podano.

"Oferta zakończyła się sukcesem i chciałbym serdecznie podziękować wszystkim inwestorom, którzy wzięli w niej udział. Odbieram to jako wyraz zaufania i poparcia dla zarządu i strategii spółki. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować kluczowe dla nas inwestycje, które powinny przełożyć się w dłuższej perspektywie na wzrost wyników i wyższą wycenę spółki" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na wprowadzenie do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Pozostała część pozyskanych środków z oferty akcji będzie przeznaczona na przeprowadzenie badań nad lekiem 1-MNA na modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) i tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek, których w lutym br. udzielili spółce jej większościowi akcjonariusze. Dzięki temu, spółka mogła szybciej zacząć realizować wybrane cele emisyjne. Zgodnie z zapowiedzią zarządu, przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA na innych rynkach świata poza Europą (jeden z celów emisji) zostanie rozłożony w czasie i będzie finansowany z bieżącej działalności spółki, podano również.

"W grudniu 2018 r. spółka oficjalnie uruchomiła sprzedaż pierwszego produktu Menavitin Cardio. Pharmena planuje w 2019 r. rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki Menavitin. Proces uruchomienia sprzedaży nowych produktów związany jest z poniesieniem nakładów na założenie spółek celowych w wybranych krajach europejskich, a także z rozpoczęciem dystrybucji i marketingu. W lipcu 2018 r. została założona pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 mają powstać kolejne odziały Grupy Pharmena. Kraje brane pod uwagę przez spółkę to rynki o największym udziale w rynku europejskim - Włochy, Francja oraz Wielka Brytania. W samej Europie do 2020 r. rynek suplementów diety będzie wart ok. 7,9 mld euro. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Pharmenę kategorii suplementów diety w Europie w 2020 r. to ok. 1,35 mld euro" - przypomniano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA.

(ISBnews)