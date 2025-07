"Jedna wielka piękna ustawa"

"Republikanie w Izbie Reprezentantów właśnie przegłosowali JEDNĄ WIELKĄ PIĘKNĄ USTAWĘ. Nasza partia jest ZJEDNOCZONA jak nigdy wcześniej, a nasz kraj jest na topie" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Zapowiedział, że w piątek, w Dzień Niepodległości, o godz. 16 czasu miejscowego podpisze ustawę budżetową. Wcześniej informowano, że ceremonia, na którą zaproszono kongresmenów i senatorów, odbędzie się o 17.

"Wspólnie będziemy świętować naszą niepodległość i początek naszej nowej złotej ery" - oświadczył Donald Trump, zapewniając, że dzięki jego ustawie Amerykanie będą "bogatsi, bezpieczniejsi i bardziej dumni niż kiedykolwiek wcześniej".

Cięcia wydatków socjalnych i zwiększenie środków na deportacje

Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek "jedną wielką piękną ustawę" łączącą obiecane przez Trumpa cięcia podatków z cięciami wydatków socjalnych i zwiększeniem wydatków na deportacje migrantów. Projekt ma powiększyć amerykański dług o niemal 4 bln dolarów.

Ustawa "One Big Beautiful Bill Act" przeszła stosunkiem głosów 218 do 214 po tym, gdy Trump i przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson w drodze wielogodzinnych nocnych pertraktacji zdołali przekonać grupę niemal wszystkich "zbuntowanych" polityków własnej partii do poparcia najważniejszej dotąd ustawy dla prezydenta.

Nowe prawo zostało nazwane formalnie "jedną wielką piękną ustawą", ponieważ łączy w sobie wiele obietnic podatkowych Trumpa - m.in. utrwalenie wprowadzonych w 2017 r. na 10 lat cięć podatków, a także zwolnienie z podatku napiwków, zarobków z tytułu nadgodzin oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych - z głębokimi cięciami wydatków socjalnych, obejmujących m.in. państwowe ubezpieczenia zdrowotne dla najmniej zarabiających (Medicaid), dopłaty do ubezpieczeń prywatnych w ramach Obamacare czy programy bonów na zakup żywności (SNAP). Dodatkowo projekt przewiduje zwiększenie budżetu na deportacje migrantów i bezpieczeństwo granicy, wprowadza wysokie opłaty dla osób ubiegających się o azyl, a także zawiera jednorazową podwyżkę wydatków obronnych o 150 mld dolarów, co ma zwiększyć budżet obronny do 1 bln dolarów.

Prawie 12 mln Amerykanów straci ubezpieczenie zdrowotne

Według analizy Kongresowego Biura Budżetowego (CBO) mimo zakładanych cięć, projekt przyczyni się do zwiększenia deficytu w budżecie o 3,8 bln dolarów w ciągu 10 lat. CBO prognozuje też, że senacka wersja projektu spowoduje, że prawie 12 mln Amerykanów straci ubezpieczenie zdrowotne.

Według prognozy ośrodka Yale Budget Lab na zmianach najwięcej zyska 20 proc. najwięcej zarabiających Amerykanów (tych, którzy zarabiają ponad 120 tys. dolarów rocznie). Zarobki tej grupy wzrosną o prawie 2,2 proc. (5,7 tys. dolarów), podczas gdy ustawa najmocniej uderzy w 20 proc. najgorzej zarabiających, pomniejszając ich dochody o niemal 3 proc. (700 dolarów).

Ustawa przeszła przez obie izby Kongresu minimalną większością głosów pośród szerokiej krytyki nie tylko ze strony opozycji, ale też umiarkowanego i skrajnego skrzydła Republikanów: jedni zgłaszali obawy dotyczące skutków cięć w Medicaid, drudzy - odnośnie zwiększenia deficytu. Wśród zdecydowanych krytyków projektu jest też miliarder Elon Musk, były doradca i sponsor kampanii prezydenta Trumpa.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska