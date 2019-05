Redan miał 46,43 mln zł straty netto w 2018 r.



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 46,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 53,78 mln zł wobec 26,49 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,89 mln zł w 2018 r. wobec 630,37 mln zł rok wcześniej.

"Sieć sklepów Top Secret w Polsce rozwijała się w 2018 r. zgodnie z założeniami naszej wieloletniej strategii i zwiększyła się o 10% r/r. W minionym roku mieliśmy jednak do czynienia z dwoma odmiennymi okresami. W pierwszych dwóch kwartałach w pełni zrealizowaliśmy założenia sprzedażowe i marżowe. Na sezon jesień-zima – w oparciu o wyniki naszych sprzedaży w 2017 r. oraz widoczne trendy rynkowe – wprowadziliśmy zmiany asortymentowe polegające na zwiększeniu oferty kurtek i swetrów. Niestety, zmiana tej oferty zderzyła się z wyjątkowo niesprzyjającymi dla niej warunkami pogodowymi. Wysokie temperatury we wrześniu oraz ich kontynuacja w październiku (okresowo nawet 12 stopni powyżej średniej historycznej), spowodowały ograniczenie tempa sprzedaży, a następnie ich agresywną wyprzedaż w listopadzie i grudniu, co negatywnie wpływało na sprzedaż i marżę. Pomimo słabszego drugiego półrocza sklepy Top Secret w Polsce utrzymały poziom rentowności r/r, a kanał e-commerce odnotował nie tylko poprawę sprzedaży o 9%, ale również poprawę rentowności o 3 p.p. Spadek sprzedaży i marży zanotowaliśmy natomiast na rynkach zagranicznych. Był on konsekwencją redukcji sieci sprzedaży na Ukrainie o 18% oraz czasowego ograniczenia współpracy z największymi internetowymi multibrandami odzieżowymi w Rosji, w związku ze zmianą formy współpracy" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Bogusz Kruszyński.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)