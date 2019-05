Stalprofil: Portfel zamówień Izostalu ma obecnie wartość ok. 450 mln zł



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Izostalu, spółki z grupy Stalprofilu, ma obecnie wartość ok. 450 mln zł, podał Stalprofil w raporcie za I kw. 2019 r.

"W roku bieżącym Izostal S.A. posiada historycznie największy portfel zamówień - według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu [24 maja], łącznie na wartość około 450 mln zł. Realizacja tych zamówień przypada na najbliższe 15 miesięcy. Około 65% z tego stanowią zamówienia posiadane z Gaz-System S.A., natomiast pozostała część, to inni odbiorcy, zarówno krajowi jak i zagraniczni" - czytamy w raporcie.

Ponadto, na przełomie I i II kwartału 2019 roku Stalprofil powziął informację o wyborze przez OGP Gaz-System S.A. ofert złożonych przez Stalprofil S.A., jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi", w podziale na 3 części. Spółka powzięła informację, że na podstawie kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone przez Stalprofil S.A. na część nr 1 - odcinek Pogórska Wola - Pałecznica, o długości ok. 78 km i wartości netto 272 899 tys. zł, oraz oferta złożona na część nr 2 - odcinek Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 tys. zł. Realizacja powyższych inwestycji powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umów pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

Stalprofil podał również w raporcie, że w I kwartale 2019 r. ponad pięciokrotnie wzrosły r/r przychody grupy z tytułu usług budowy gazociągów. Ich wielkość wynikała z realizowanego portfela zamówień, w którym dominowały kontrakty zawarte z PGNiG Technologie S.A. i OGP Gaz-System S.A. odpowiednio: na budowę 19,8 km gazociągu DN700 Hermanowice-Strachocina o łącznej wartości 28,9 mln zł netto (który Stalprofil S.A. realizuje jako podwykonawca) oraz na budowę 49,1 km gazociągu DN1000 Zdzieszowice-Wrocław, odcinek Brzeg-Zębice-Kiełczów o łącznej wartości 187 mln zł netto (który Stalprofil S.A. realizuje jako generalny wykonawca).

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

