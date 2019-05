Maxcom objął udziały litewskiego producenta elektrycznych napędów do rowerów



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Maxcom zawarł umowę inwestycyjną, dzięki której obejmie 80 udziałów w litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 280 tys. euro. Udziały będą stanowić 20,15% w podwyższonym kapitale.

"Produkcja napędów ruszy w ciągu najbliższych tygodni, by jesienią, czyli jeszcze przed końcem sezonu, zdążyć uruchomić sprzedaż. Elektryczne napędy do rowerów doskonale wpisują się w naszą strukturę sprzedaży i będą doskonałym uzupełnieniem asortymentu Maxcom. Napęd Rubbee można podłączyć do praktycznie każdego tradycyjnego roweru, zmieniając go w pojazd elektryczny. W naszej ocenie to bardzo perspektywiczny produkt" - powiedział prezes Maxcom Arkadiusz Wilusz, cytowany w komunikacie.

Maxcom obejmie 80 nowo utworzonych udziałów Rubbee w zamian za 280 tys. euro, które przeznaczone będą na badania, rozwój, montaż i produkcję elektrycznych napędów do rowerów, podano również.

W związku z inwestycją w Rubbee, Maxcom nawiązał współpracę z akceleratorem technologicznym Aktywator Innowacji będącym inwestorem pierwszej rundy finansowania Rubbee. Akcelerator wsparł Rubbee w przejściu z fazy prototypu do fazy produkcyjnej. Aktywator Innowacji posiada w swoim portfelu inwestycyjnym inne projekty technologiczne i jest jednocześnie większościowym udziałowcem funduszu inwestycyjnego Human Alfa. Human Alfa to fundusz z celowym budżetem inwestycyjnym w wysokości 21 mln zł zł w obiecujące spółki technologiczne. Nowi wspólnicy pozostają otwarci na ewentualne przyszłe synergie biznesowe, wskazano.

"Zakup udziałów w litewskiej firmie wpisuje się w naszą strategię inwestycyjną. Po pierwsze, zwrot z inwestycji nie potrwa dłużej niż 2-3 lata. Po drugie, tak jak preferujemy, pozostajemy inwestorem mniejszościowym z istotnym wpływem i kontrolą oraz doradztwem dla zarządzających spółką. Nasze doświadczenie pokazuje, że takie podejście daje najlepsze efekty i w pełni umożliwia wykorzystanie efektu synergii dla obu stron" - dodał Wilusz.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.



(ISBnews)