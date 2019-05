FRANCJA

Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen RN zdobyło od 24 do 26 mandatów i wyprzedziło w wyborach do PE partię prezydenta Emmanuela Macrona LREM, której przypadnie od 20 do 24 miejsc - wynika z sondażu exit poll ośrodków Elabe i Ifop Fiducial.

RN uzyskało od 23 do 24,2 proc. głosów, a Republiko Naprzód! (LREM) - od 21 do 22,5 proc.

Na trzecim miejscu plasuje się ugrupowanie Europejska Ekologia - Zieloni(EELV), które zdobyło od 2,5 do 13 proc. głosów i może liczyć na od 11 do 14 mandatów.

Centroprawicowi Republikanie (LR) uzyskali między 8 a 9 proc. głosów i przypadnie im zapewne 8 miejsc w parlamencie Europejskim.

Partia Socjalistyczna (PS) i skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) otrzymały od 6,2 do 7 proc. głosów i może im przypaść od pięciu do ośmiu miejsc.

Żadna inna partia nie przekroczyła wymaganego progu wyborczego, czyli 5 proc. głosów.

Pałac Elizejski podkreślił w komunikacie, że większość Francuzów poparła w tych wyborach partie proeuropejskie, a rząd nie tylko nie zamierza po głosowaniu zmieniać swej polityki ani rezygnować z reform, ale ma zamiar "zintensyfikować realizację programu".

Prezydent uznał, że wynik głosowania jest "pewnym rozczarowaniem", a wysoka frekwencja we Francji jest "dobrą wiadomością".

Le Pen, szefowa Zgromadzenia Narodowego, ogłosiła zwycięstwo i wezwała do "utworzenia silnej grupy" w Parlamencie Europejskim. Oceniła też, że Macron nie innego wyjścia, jak rozwiązać parlament.

NIEMCY

Według sondażu exit poll w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego najsilniejszy w Niemczech wciąż jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Traci on jednak znacząco w porównaniu z rokiem 2014.

Na CDU - partię kanclerz Angeli Merkel - i siostrzaną bawarską CSU głosowało 28 proc. wyborców. Jest to najgorszy wynik tego ugrupowania w wyborach ogólnokrajowych w historii. Rezultat jest niższy od tego sprzed pięciu lat o 7,3 pkt proc. Poparcie dla chadeckiego bloku przekłada się na 28 miejsc w europarlamencie. O 6 mniej niż w mijającej kadencji.

Szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer przyznała, że wynik wyborczy nie odpowiada ambicjom ugrupowania. Przyczynę słabego rezultatu dostrzega w "mało przekonującej pracy rządu federalnego". Zdaniem przewodniczącej CDU "brakuje tam dynamiki i przekonania, którego oczekują obywatele".

Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE - do 22. "Jest to sygnał dla większej ochrony klimatu" - powiedziała czołowa kandydatka ugrupowania Ska Keller, komentując wynik. "Rozumiemy to jako zadanie, by wreszcie zadbać o działania w tej dziedzinie" - dodała.

Z kolei największą porażkę ponieśli socjaldemokraci, tracąc 11,8 pkt proc. Rezultat SPD - 15,5 proc. - daje tej partii 15 miejsc w Parlamencie Europejskim. "Wynik nie może pozostać bez konsekwencji" - skomentował krótko sekretarz generalny ugrupowania Lars Klingbeil. Szefowa SPD Andrea Nahles pogratulowała Zielonym, a zwracając się do członków swojej partii, powiedziała: "Głowa do góry."

Poniżej oczekiwań wypadła też narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD), na którą głos oddało 10,5 proc. Niemców. Jest to wynik o 3,3 pkt proc. lepszy niż w poprzednich wyborach, ale sondaże dawały antyimigracyjnemu i antyislamskiemu ugrupowaniu od 12 do 14 proc. poparcia. AfD będzie miała w PE 10 posłów. Przewodniczący partii Alexander Gauland mimo to jest zadowolony. "Cieszy nas dwucyfrowy wynik" - powiedział. Dodał też, że udało się go osiągnąć mimo zmasowanego ataku na AfD ze strony pozostałych ugrupowań i próbę wiązania jego partii ze skandalem w Austrii.

Pozostałe dwie partie reprezentowane w Bundestagu: liberalna FDP i postkomunistyczna Lewica zdobyły po 5,5 proc., co przekłada się na 5 mandatów w każdym przypadku.

W związku z tym, że w RFN w wyborach europejskich nie obowiązuje próg wyborczy, mandaty zdobyły też drobne partie: Wolni Wyborcy (Freie Waehler) - 2, satyryczna Die Partei - 2, Partia Ochrony Zwierząt (Tierschutzpartei) - 2, Ekologiczna Partia Demokratyczna (OeDP) - 1, Niemiecka Partia Rodzin (Familienpartei) - 1, Volt - 1, Piraci - 1.

Frekwencja wyborcza wyniosła 59 proc. i była wyższa o 10,9 pkt. proc. niż w poprzednich eurowyborach.

HISZPANIA

Z szacunkowych wyników dla telewizji TVE wynika, że niedzielne głosowanie do PE wygrali w Hiszpanii rządzący krajem socjaliści (PSOE). Ugrupowanie premiera Pedro Sancheza zdobyło według badania GAD3 18 mandatów, czyli o 4 więcej niż w poprzedniej kadencji PE.

Niedzielny wynik jest drugim zwycięstwem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w ciągu niespełna miesiąca. 28 kwietnia w głosowaniu do krajowego parlamentu ugrupowanie Sancheza zdobyło 123 mandaty w 350-osobowym Kongresie Deputowanych.

Według GAD3 PSOE w niedzielę otrzymało 30,3 proc. poparcia i zapewniło sobie 18 miejsc w PE.

Drugie miejsce zdobyła centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która do czerwca 2018 r. sprawowała władzę w Hiszpanii. Ugrupowanie kierowane przez Pablo Casado, wchodzące w skład Europejskiej Partii Ludowej, uzyskało według szacunkowych danych 19,5 proc. poparcia i 11-12 mandatów do europarlamentu. Wcześniej miało ich 16.

Na trzecim miejscu uplasowali się liberalni Ciudadanos, wchodzący do frakcji ALDE. Partia Alberta Rivery uzyskała 14,2 proc. poparcia, zapewniając sobie 8 miejsc w Parlamencie Europejskim. Wcześniej miała ich zaledwie dwa.

Kolejne miejsce zdobyła skrajnie lewicowa Unidas Podemos. Ugrupowanie kierowane przez Pablo Iglesiasa wprowadziło do europarlamentu siedmiu reprezentantów dzięki poparciu 11,8 proc. głosujących. W poprzedniej kadencji PE partia ta miała pięć mandatów.

Po raz pierwszy do PE wejdzie uznawany za radykalnie prawicowy Vox. Partia Santiago Abascala uzyskała 4-5 mandatów. Poparło ją 8,2 proc. uczestników głosowania.

Swoją reprezentację w europarlamencie będą mieć również separatyści z Katalonii. Mandat do PE zdobyli były premier regionu Carles Puigdemont, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości w Belgii, a także jego były zastępca Oriol Junqueras, który od 2018 r. jest osadzony w więzieniu za współorganizację nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 r.

Puigdemont startował w niedzielę z listy bloku Razem dla Katalonii (JxCat), a Junqueras jako „jedynka” bloku Teraz Republiki (Ahora Republicas). Wprawdzie były wicepremier Katalonii zdobył mandat w kwietniowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii, ale prezydium Kongresu zawiesiło go w piątek w sprawowaniu funkcji deputowanego.

Według GAD3 JxCat otrzymał poparcie na poziomie 4,8 proc., zapewniając sobie 2-3 mandaty w PE, a blok Teraz Republiki dzięki poparciu 3,5 proc. głosujących zdobył dwa mandaty.

GRECJA

W Grecji w wyborach do Parlamentu Europejskiego główna partia opozycyjna Nowa Demokracja (ND) uzyska według sondaży exit poll od 32 do 36 proc. głosów i wyprzedzi rządzącą lewicową Syrizę, którą popiera od 25 do 29 proc. wyborców.

Liczba uzyskanych głosów przyniesie ND osiem lub dziewięć mandatów, podczas gdy Syriza uzyska sześć lub siedem.

Na trzecim miejscu plasuje się socjalistyczny Ruch na rzecz Zmiany (Kinal), który otrzyma od 7 do 9 proc. głosów (dwa lub trzy mandaty).

Neonazistowski Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE) otrzymają od 5 do 7 proc. głosów (jeden lub dwa mandaty).

Istnieje możliwość, że do PE dostanie się również po jednym kandydacie z dwóch innych greckich ugrupowań: prorosyjskiej nacjonalistycznej partii Greckie Rozwiązanie oraz DiEM25 (Ruchu Paneuropejskiego na Rzecz Demokratyzacji Unii Europejskiej) byłego kontrowersyjnego ministra finansów Grecji Janisa Warufakisa, który pod hasłem walki z mizantropią, ksenofobią i nacjonalizmem wystawił kandydatów w 11 krajach UE. Obie te partie zdobędą od 2,5 do 4,5 proc. głosów.

W Grecji obowiązuje trzyprocentowy próg wyborczy.

BUŁGARIA

Pierwsze sondaże exit polls, które ukazały się w Bułgarii wbrew zakazowi komisji wyborczej w niedzielę po południu, potwierdzają prognozy publikowane w połowie tygodnia: w wyborach do PE przy niskiej frekwencji prowadzi centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa.

Według dwóch sondaży GERB otrzymał ok. 30 proc., na drugim miejscu jest lewicowa koalicja BSP na rzecz Bułgarii z ok. 25 proc. Turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód otrzymał 11-13 proc. Z pewnością do Parlamentu Europejskiego z ok. 7-8 proc. wejdzie nacjonalistyczna partia WMRO wicepremiera Krasimira Karakaczanowa. Na granicy progu wyborczego jest koalicja Demokratyczna Bułgaria, w której skład wchodzi tzw. stara centroprawica – spadkobierczyni pierwszych partii centroprawicowych, powstałych tuż po transformacji politycznej w 1989 r.

Za publikowanie tych wyników komisja wyborcza ukarała grzywnami agencje sondażowe i media.

Frekwencja wyborcza była zgodnie z przewidywaniami niska – trzy godziny przed zakończeniem głosowania wyniosła 24,7 proc.

AUSTRIA

Austriacka Partia Ludowa (OeVP) kanclerza Sebastiana Kurza wyraźnie prowadzi w wyborach do PE przed opozycyjną Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe); Austriacka Partia Wolności (FPOe) jest na trzecim miejscu - informuje APA, podając prognozę na podstawie sondaży.

Według tej prognozy swoich przedstawicieli wprowadzą do PE także Zieloni i NEOS (Nowa Austria i Forum Liberalne). W PE nie będzie natomiast europosła ugrupowania TERAZ - Lista Pilza.

Prognoza przewiduje 34,5 proc. głosów dla OeVP, 23,5 proc. dla SPOe, 17,5 dla FPOe, 13,5 dla Zielonych i 8 proc. dla NEOS. Jeśli potwierdzą się te wyniki, OeVP zdobędzie 7 mandatów w PE - o dwa więcej niż ma ich obecnie. SPOe pozostanie przy 5 mandatach, a FPOe będzie miała 3 - o 1 mniej niż dotychczas. Zieloni stracą 1 mandat (dotychczas mieli 3), a NEOS pozostanie przy 1.

Frekwencja wyborcza przekroczyła 50 proc.

Agencja APA podkreśla, że partii kanclerza Kurza nie zaszkodził rozpad koalicji z nacjonalistyczno-konserwatywną FPOe i groźba wniosku o wotum nieufności.

Wybory do PE odbywały się w Austrii w atmosferze kryzysu politycznego, którego powodem stało się opublikowane przez niemieckie media pod koniec zeszłego tygodnia nagranie zarejestrowane na Ibizie przed wyborami parlamentarnymi w 2017 roku. Ówczesny szef FPOe i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecuje na nim rzekomej bratanicy rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik "Kronen Zeitung" i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.

Po ujawnieniu skandalu "Ibizgate" kanclerz ogłosił koniec dotychczasowej koalicji FPOe. Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zaprzysiągł nowych ministrów w przejściowym rządzie. Ma on sprawować władzę do oczekiwanych na jesieni przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Nad przyszłością przejściowego rządu i samego kanclerza unosi się znak zapytania w postaci głosowania nad wotum nieufności wobec Kurza. Wniosek w sprawie głosowania zamierza złożyć w poniedziałek niewielka opozycyjna partia TERAZ - Lista Pilza, która zarzuca Kurzowi, że kieruje nim obecnie tylko chęć rozbudowywania własnych wpływów. (PAP)

CHORWACJA

Rządząca w Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) poniosła w niedzielę w wyborach do PE straty, ale uzyskała najlepszy rezultat - 23,43 proc. - wynika z opublikowanych przez chorwacką telewizję sondaży exit poll.

Jeśli potwierdzi się ten wynik, HDZ będzie miała w PE cztery mandaty, a opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji z 18,4 proc. głosów - trzy mandaty.

Według sondaży jeden mandat przypadnie eurosceptycznemu, populistycznemu ugrupowaniu Żywy Mur (6,5 proc. głosów).

Miejsce w europarlamencie niespodziewanie zapewnił sobie kandydat niezależny Mislav Kolakuszić, zdobywając 8,2 proc. głosów. Na jeden mandat może też liczyć według sondaży eurosceptyczne ugrupowanie Suwereniści (6,4 proc.) i lewicowo-liberalna Koalicja Amsterdamska (5,6 proc.).

W poprzednich wyborach do europarlamentu HDZ zdobyła 41,4 proc. głosów, co przełożyło się na sześć z przypadających Chorwacji 11 mandatów. Na drugim miejscu byli socjaldemokraci (4 mandaty), a jeden mandat przypadł partii ekologów ORaH.

BELGIA

Według pierwszych sondaży, w wyborach federalnych w Belgii najsilniejszą partią polityczną we Flandrii pozostaje flamandzka partia prawicowa Nowy Sojusz Flamandzki (NV-A). W Walonii prowadzą socjaliści, ale tuż za nimi jest Ruch Reformatorski.

Z wstępnych sondaży opublikowanych przez „Le Soir” wynika, że Nowy Sojusz Flamandzki zdobył we Flandrii 26,8 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła skrajnie prawicowa, eurosceptyczna partia Vlaams Belang (18,2 proc.). W wyborach przed 5 laty miała ona 5,9 proc. poparcia.

Na kolejnych miejscach we Flandrii znaleźli się Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie (CD&V) – 14,7 proc. i Open VLD – 12,3 proc. Socjaliści zdobyli 9,9 proc., a Zieloni 10,3 proc.

W regionie Walonii, jak wynika z sondaży „Le Soir”, prowadzi Partia Socjalistyczna z 24 proc. poparcia. Drugie miejsce zajmuje Ruch Reformatorski (MR), do którego należy premier Charles Michel, z wynikiem 23,2 proc. Na trzecim miejscu jest Ecolo, z wynikiem 15,1 proc.

DANIA

Duńska Partia Socjaldemokratyczna wygrała wybory do PE w Danii, otrzymując 22,2 proc., na drugim miejscu jest Duńska Partia Liberalna (Venstre) z 20, 3 proc. Jedynie 14,5 proc. otrzymała eurosceptyczna Duńska Partia Ludowa - wynika z badania exit poll ośrodka Megafon.

Socjaldemokraci mogą liczyć na trzy mandaty, podobnie Venstre premiera Larsa Lokke Rasmussena. Zaledwie dwa mandaty przypadną Duńskiej Partii Ludowej, która była zwycięzcą wyborów do PE sprzed pięciu lat, zdobywając niemal 27 proc. oraz cztery mandaty.

W wynikach podanych przez ośrodek Megafon kolejne pozycje zajmują: Socjalistyczna Partia Ludowa (11,5 proc., 2 mandaty) oraz socjalliberalna Radykalna Lewica (9,1 proc, dwa mandaty). Po jednym mandacie zdobędą także: Konserwatywna Partii Ludowa (5,7 proc.) oraz lista działaczy lewicowych i ekologicznych Enhedslisten (5,6 proc.).

SZWECJA

Rządzący Szwecją socjaldemokraci zwyciężyli w niedzielnych wyborach do PE i zdobyli 25,1 proc. głosów. Na drugim miejscu jest liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, która otrzymała 17,6 proc. głosów - wynika z exit poll telewizji publicznej SVT.

Na trzecim miejscu uplasowała się eurosceptyczna partia Szwedzcy Demokraci, na którą głosowało 16,9 proc. wyborców.

Wynik Szwedzkich Demokratów oznacza wzrost poparcia o 7,2 proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Jeśli te wyniki potwierdzą się, socjaldemokraci zdobędą pięć mandatów (bez zmian), Umiarkowana Partia Koalicyjna otrzyma cztery mandaty (poprzednio trzy), a Szwedzcy Demokraci trzy mandaty (poprzednio dwa).

Czwartą pozycję według badania telewizji SVT zajęła liberalna Partia Centrum (10,3 proc., dwa mandaty), dopiero piąta jest Partia Ochrony Środowiska - Zieloni (9,5 proc., dwa mandaty). W przypadku Zielonych ich wynik jest gorszy o 5,9 proc. w porównaniu z wyborami sprzed pięciu lat, gdy do Brukseli wysłali czterech deputowanych.

Na mandaty mogą jeszcze liczyć Chrześcijańscy Demokraci (7,5 proc.), Partia Lewicy (6,4 proc.) oraz prounijna szwedzka partia Liberałowie. Ugrupowanie to otrzymało jednak zaledwie 4,4 proc., czyli niewiele ponad próg wyborczy (poprzednio partia zdobyła 9,9 proc.). Według ekspertów ten mandat dla Liberałów jest jeszcze niepewny.

Jedyny mandat straciła lewicowa Inicjatywa Feministyczna, zdobywając 0,8 proc. głosów.

PORTUGALIA

Rządząca Portugalią od 2015 r. Partia Socjalistyczna (PS) wygrała niedzielne głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie premiera Antonia Costy zdobyło według badania sondażowego telewizji SIC 30,9-34,9 proc. poparcia. Portugalia ma w PE 21 deputowanych.

Według opublikowanego badania socjaliści mogą zapewnić sobie od 8 do 9 miejsc w europarlamencie.

Na drugim miejscu uplasowała się centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna (PSD). Największe ugrupowanie portugalskiego parlamentu, wchodzące w skład frakcji europejskich ludowców, otrzymało od 21,8 do 25,8 proc. poparcia i 6-7 miejsc w PE.

Trzecią siłą polityczną niedzielnego głosowania był w Portugalii Blok Lewicy (BE). Radykalnie lewicowe ugrupowanie zdobyło 8,5-11,5 proc. poparcia i od 2 do 3 mandatów w PE.

Od jednego do dwóch miejsc w europarlamencie zdobyła też koalicja komunistów i Zielonych o nazwie CDU, a także chadecko-ludowy blok CDS-PP. Poparło je odpowiednio 5,3-8,3 proc. oraz 4,7-7,3 proc. głosujących.

Na jeden lub dwa mandaty może też liczyć lewicowa partia Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN). Poparło ją w niedzielę od 4,3 do 7,3 proc. uczestników wyborów.

Niespodzianką może być jedna z najniższych w ostatnich latach frekwencja w wyborach w Portugalii, szacowana wstępnie na 30 proc.

