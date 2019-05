Źródło: PAP

To jest sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć; to jest rzeczywiście mój błąd; mogę tylko powiedzieć: przepraszam - podkreślił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do wielokrotnego pomijania w oświadczeniu majątkowym posiadania udziałów w jednej ze spółek.