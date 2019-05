Portfel zamówień Rafako to 2,8 mld zł na 1 IV, cel na br. to 0,8-1 mld zł zleceń



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Rafako miał wartość 2,81 mld zł według stanu na 1 kwietnia br., podała spółka. Celem na 2019 r. jest pozyskanie nowych zleceń o wartości 0,8-1 mld zł (wobec 0,4 mld zł pozyskanych w br. do tej pory), podano także.

"Na dzień 1 kwietnia 2019 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła 2 mld 811 mln zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 2 mld 045 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. 766 mln zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (81%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 19% wartości portfela" - czytamy w komunikacie.

Największą część portfela stanowi projekt Jaworzno - ok. 826 mln zł, z czego 103 mln zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 723 mln zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno, podano w raporcie kwartalnym.

Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3 224 mln zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza Grupy Rafako, z czego do wykonania zostało około 239 mln zł, podkreśliła spółka.

"W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2019 roku do chwili obecnej Grupa Rafako pozyskała nowe kontrakty o wartości ponad 400 mln zł, z czego blisko 110 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 118 mln złotych w segmencie budownictwa. Celem Rafako na 2019 rok jest pozyskanie nowych zleceń o wartości pomiędzy 800 mln zł a 1 mld zł, w obu strategicznych obszarach działalności" - czytamy dalej w komunikacie.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)