Prezes PGE: Przyglądamy się wszystkim potencjalnym akwizycjom



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygląda się wszystkim potencjalnym akwizycjom i jest zainteresowana każdym aktywem, które pozwoli uzyskać pozytywny wynik na transakcji, poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Jesteśmy zainteresowani każdym aktywem pozwoli uzyskać pozytywny wynik na transakcji i wspomóc naszą EBITDA" - powiedział Baranowski podczas spotkania prasowego.

"Przyglądamy się wszystkim potencjalnym akwizycjom" - dodał prezes.

Podczas konferencji z analitykami prezes mówił, że PGE przyjrzy się aktywom ciepłowniczym Tauronu i CEZ, kiedy te oficjalnie "trafią na rynek".

Wczoraj przedstawiciele Taurona mówili, że chcą poszukać partnerów dla takich aktywów, jak Zakład Górniczy Janina czy spółka Tauron Ciepło. Oprócz nich, w ramach opcji Tauron będzie analizował zbycie udziałów w EC Stalowa Wola i spółce PGE EJ1.

Z kolei prezes CEZ Daniel Benes powiedział czeskiemu dziennikowi " Hospodarske Noviny" wcześniej w tym tygodniu, że w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla, grupa rozważa wycofanie się z Polski, gdzie posiada dwa źródła węglowe (Elektrownia Skawina i elektrociepłownia ELCHO).

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)