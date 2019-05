Akcjonariusze Ferro zdecydują 24 VI o 1,12 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca br. o przeznaczeniu 23,791 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe na dywidendę wysokości 1,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23 791 773,60 zł, na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21 366 004,60 zł oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2 425 769,00 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł na jedną akcję. [...] Ponadto [...] ustala dzień wypłaty dywidendy dla: a. kwoty 10 621 327,50 zł to jest 0,5 zł na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r. b. kwoty 13 170 446,10 zł to jest 0,62 zł na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r." - czytamy w projektach.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)