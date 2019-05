GNB spodziewa zakończenia rozmów z inwestorami najpóźniej do końca czerwca



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca, poinformował prezes banku Artur Klimczak. Według niego, coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz połączenia z Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu scenariuszy GNB sobie poradzi - nawet bez sprzedaży aktywów i dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza.

"W ciągu kilku tygodni negocjacje z nowymi inwestorami dobiegną końca, a ich wynik jest zero-jedynkowy. Zarząd nie jest uczestnikiem tego procesu, więc nie mamy szczegółowych informacji. Spodziewamy się, że do może połowy czerwca to się zakończy, a najpóźniej do końca tego miesiąca" - powiedział Klimczak na konferencji prasowej.

Dodał, że zmalała natomiast szansa na połączenie z Idea Bankiem. Zmieniła się bowiem - jak wskazał - na gorsze sytuacja tego podmiotu.

"Nie widzę scenariusza połączenia, bez jednoczesnego dokapitalizowania banku. W innym wypadku pogarsza się nasza sytuacja płynnościowa, co, oczywiście, nie jest pożądane" - wskazał.

Klimczak podkreślił, że do ewentualnego połączenia konieczna jest zgoda Komisji Nadziru Finansowego (KNF), a tej raczej trudno się spodziewać w obecnej sytuacji. Zarząd nie obawia się jednak scenariusza zakładającego zarówno fiasko rozmów z inwestorami, jak i planu połączenia z Idea Bank.

"Bank jest w stanie dojść do współczynników kapitałowych nawet bez dokapitalizowania przez inwestora czy, w gorszym scenariuszu, przez właściciela. Wymagać to będzie tylko dłuższego czasu i nowego scenariusza działań" - zaznaczył Klimczak.

GNB nawet w tym scenariuszu nie planuje sprzedaży aktywów czy pracujących portfeli, choć niektórym "należy się przyjrzeć".

"Myślimy tu np. o Noble Securities, ale obecna sytuacja rynkowa zdecydowanie nie sprzyja decyzjom o pozbywaniu się aktywów" - podsumował Klimczak.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)