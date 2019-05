Boryszew miał 25,68 mln zł zysku netto z dz. kont., 90,2 mln zł EBITDA w I kw.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Boryszew odnotował 25,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 51,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew miał 15,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 24,34 wobec 51,43 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 48,55 mln zł wobec 75,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA grupy wyniosła 90,2 mln zł wobec 110,7 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 504,51 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1 622,55 mln zł rok wcześniej.

Na początku bieżącego roku spółki grupy z Segmentu Motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln euro, z czego ponad 15 mln euro przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw sztucznych, podano w komunikacie.

"Nowe projekty, w części związane z perspektywicznym dla nas rynkiem aut elektrycznych, pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne okresy. Udział części do samochodów elektrycznych i hybrydowych w naszym portfelu nominacji wynosi obecnie ponad 15%. Pierwsze nominacje na części do tego typu aut pozyskaliśmy dużo wcześniej, ale już w 2019 będziemy mogli zaobserwować wpływ rynku aut elektrycznych na nasze wyniki, ponieważ ich produkcja rusza w połowie tego roku" - powiedział prezes Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

W omawianym okresie Segment Motoryzacja wygenerował 449 mln zł przychodów oraz EBITDA na poziomie 20 mln zł. Grupa nadal odczuwała znaczący wpływ implementacji norm środowiskowych WLTP oraz Euro 6 na przychody oraz wynik operacyjny grupy (około 13 mln zł).

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku przychody w Segmencie Metale, stanowiącym około 60% struktury przychodów Grupy Boryszew, wyniosły 907 mln zł, natomiast EBITDA - 58 mln zł. Niższy wynik tego segmentu w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku to następstwo znaczącego wzrostu cen energii, wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niższych jednostkowych marż przerobowych.

"Efekt wzrostu cen energii na wyniku EBITDA Grupy Boryszew w pierwszym kwartale to blisko 6 mln zł. W dłuższej perspektywie, utrzymanie cen energii na obecnym poziomie i widoczne, możliwe kolejne wzrosty cen, zdecydowanie osłabią konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Szczególnie mocno odczują to eksporterzy. Zwróćmy uwagę, że cena energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych u naszych niemieckich sąsiadów wynosi już dziś ok. 65 zł za MWh mniej niż w Polsce" - dodał prezes.

Pozytywne wyniki zanotował segment Chemia. W 1 kwartale 2019 przychody wzrosły o ponad 4% i wyniosły 73 mln zł. EBITDA wyniosła 3,5 mln zł - jej niższy poziom w stosunku do roku poprzedniego wynikał z niższych marż handlowych w grupie produktów - plastyfikatory.

Grupa Boryszew w pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęła kolejne inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfela nowych produktów w Segmencie Metale, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 15,89 mln zł wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.



