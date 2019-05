Boombit miał 0,55 mln zł straty netto, 0,69 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Boombit odnotował 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,69 mln zł wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług 8,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 16,26 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku skupialiśmy się na dopracowywaniu i optymalizowaniu gier, które już zostały wydane oraz tytułów przewidzianych do wydania w kolejnych miesiącach. Był to także okres intensywnej pracy nad prospektem emisyjnym, których efektem było przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) w kwietniu i debiut na głównym rynku GPW w Warszawie" - napisał prezes Marcin Olejarz w piśmie zarządu zawartym w raporcie.

"W I kwartale bieżącego roku przychody Grupy BoomBit wyniosły 7,9 mln zł, pomimo braku wydań istotnych nowych tytułów gier oraz faktem, iż dotychczas wydane gry nie zostały jeszcze w pełni zeskalowane. Wynik na poziomie netto był jednak ujemny, na co wpływ miało zwiększenie bazy kosztowej związane ze strukturyzacją grupy oraz wzrostem skali prowadzonej działalności. Wierzymy, że dzięki środkom pozyskanym z IPO będziemy w stanie skutecznie zwiększyć przychody z naszych gier w kolejnych okresach" - dodał prezes.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,54 mln zł wobec 6,67 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)