Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - CDD Holding B.V. - spółka zależna Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - zawarła z zagranicznym podmiotem branżowym prowadzącym działalność w krajach Europy Zachodniej umowę nabycia od CDD wszystkich udziałów dwóch spółek zależnych od CDD, tj. Rotterdam Airport Tax-Free Shop B.V (RAS) oraz Niederrhein Airport Shop GmbH (NAS), podała Baltona. Łączna cena sprzedaży RAS & NAS wyniosła ok. 1,51 mln euro (ok. 6,5 mln zł).

Baltona posiada 62% udziałów w CDD, która z kolei posiada po 100% udziałów w RAS oraz NAS.

"Przeniesienie własności udziałów w RAS & NAS nastąpiło w dacie zawarcia umowy. Emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysku na transakcji w wysokości ok. 0,2 mln euro, co stanowi równowartość ok. 0,86 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Działalność prowadzona przez RAS & NAS odpowiadała za 4,5% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 roku oraz 2,8% przychodów ze sprzedaży w okresie I kw. 2019 roku przy osiągnięciu łącznego zysku netto w wysokości 1,15 mln zł w okresie 2018 roku oraz osiągnięciu łącznej straty netto w wysokości [-] 0,35 mln zł w okresie I kwartału 2019 roku. Udział aktywów RAS & NAS w sumie bilansowej grupy kapitałowej na koniec marca 2019 roku wynosił 1,7%, podano również.

"Powyższa transakcja została przeprowadzona w związku z dokonaną przez emitenta oceną dotyczącą spadku atrakcyjności lokalizacji, których dotyczą aktywa stanowiące przedmiot transakcji, przy jednoczesnym zamiarze skoncentrowania działań operacyjnych i zarządczych oraz środków finansowych na rozwoju działalności w alternatywnych lokalizacjach, w których działalność prowadzą spółki z grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)