Boryszew zakłada znaczący wpływ wzrostu cen energii na wyniki w 2019 roku



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Grupa Boryszew będzie musiała zmierzyć się z problemem rosnących cen energii elektrycznej w tym i przyszłym roku, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki. Według niego, wpływ tego czynnika na wynik EBITDA grupy w 2019 roku będzie "na pewno wyższy niż 24 mln zł".

"Niepokoi nas, że cena energii rośnie i jest bardzo wysokie ryzyko, że będzie rosła także w kolejnym roku. Nie tylko my, ale wszystkie firmy energochłonne będą musiały zmierzyć się z tym problemem w tym i przyszłym roku" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

W I kwartale 2019 roku wpływ rosnących cen energii na EBITDA spółka oszacowała na 6 mln zł.

"Patrząc na ceny energii w II kwartale, już widzimy, że w całym roku ten wpływ na pewno będzie większy niż cztery raz 6 mln zł" - powiedział prezes dziennikarzom w kuluarach konferencji.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)