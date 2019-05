Akcjonariusze Wawelu zdecydują 27 VI o 25 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 37,5 mln zł, czyli 25 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel [...] uchwala, że zysk netto spółki za 2018 rok obrotowy w kwocie: 77 256 421,58 zł zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 37 493 875 zł

- kapitał zapasowy w kwocie : 39 762 546,58 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowana data ustalenia prawa do dywidendy to 8 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy - 16 lipca 2019 r.

"Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji rady nadzorczej, która uchwałą nr 2 podjętą w głosowaniu korespondencyjnym, zakończonym w dniu 28 maja 2019 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25 zł. Zarząd złożył radzie nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25 zł. Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy w wysokości zaproponowanej przez radę nadzorczą nie osłabi pozycji rynkowej spółki" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wawel odnotował 77,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 113,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)