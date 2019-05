Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł do 108,92 pkt w maju



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 3,6 pkt do 108,92 pkt w maju 2019 r., podał Instytut Badawczy Ipsos. Wskaźnik skłonność do zakupów wzrósł o 4,02 pkt i wyniósł 112,44 pkt.

"Można sądzić, że na podwyższenie wszystkich składników optymizmu konsumentów w maju 2019 miały wpływ decyzje o przyjęciu przez rząd programu nowej piątki PiS" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 2,98 pkt i wyniósł 103,64 pkt.

Wskaźnik bieżący wzrósł o 3,16 pkt i wyniósł 105,67 pkt.

Wskaźnik oczekiwań wzrósł o 7,99 pkt i wyniósł 111,47 pkt.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 16-20 maja 2019 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

(ISBnews)