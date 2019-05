Enter Air miał 9,04 mln zł straty netto, 20,21 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Enter Air odnotował 9,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 64 mln zł EBITDA i 5,5 mln zł zysku netto.

"Pierwszy kwartał jest w branży turystycznej okresem inwestycji w przygotowanie do sezonu, jest więc tradycyjnie słabszy niż kolejne okresy. Mimo to, dzięki dużemu popytowi, udało nam się znacząco zwiększyć liczbę operacji, poprawiając przychody i zyski. Pierwszy kwartał był znacząco lepszy niż rok wcześniej, ale nie łatwo jest porównać te okresy ze względu na rewolucyjną zmianę w prezentacji wyników. Dla nas liczy się jednak to co rzeczywiście wypracowaliśmy i zarobiliśmy. Wprowadzony od początku 2019 roku MSSF16, istotnie wpłynął na sposób prezentacji naszych wyników. Tak naprawdę czytelnikom ciężko zorientować się czy firma zarabia lepiej, czy gorzej, gdyż dominującą rolę zaczynają odgrywać wirtualne różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej zobowiązań, a nie rzeczywiste zyski firmy i generowana gotówka. Jeśli porównalibyśmy wyniki tą samą metodą prezentacji jak w latach poprzednich, można zauważyć, iż wynik brutto spółki poprawił się o ponad 16,7 mln zł" - wyjaśnił dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Raportowany zysk operacyjny wyniósł 20,21 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 126,49 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wyniki grupy miały różnice kursowe oraz zmiany wynikające z MSSF16. Bez ich uwzględniania Enter Air osiągnąłby wynik brutto 15,8 mln zł (wobec 5,1 mln straty w pierwszym kwartale 2018 r.). Z kolei EBITDA wyniosłaby 64 mln zł, czyli ponad 10 razy więcej niż w I kw. 2018 (6,2 mln zł). O bardzo dobrej sytuacji finansowej świadczą też pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły w I kw. 2019 r. 3,1 mln zł, wobec ujemnych przepływów na poziomie -79,5 mln zł rok wcześniej" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 2,93 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)